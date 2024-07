Fabio Fognini e Roberto Bautista Agut si preparano a scendere in campo, l’uno contro l’altro, sabato 6 luglio non prima delle 12.00, per concludere la gara del terzo turno nel tabellone principale di Wimbledon 2024.

Fognini Bautista in streaming gratis? L’obiettivo nel ranking ATP

Fognini è approdato al terzo turno grazie alla vittoria contro il francese van Assche per 3-0 e poi al successo, contro ogni pronostico, contro il numero otto del ranking ATP Casper Ruud, sconfitto per 3-1. Dall’altra parte, Bautista arriva dal successo contro Lorenzo Sonego al secondo turno che ha così negato il terzo derby tutto italiano in questa prima settimana di Wimbledon.

I due tennisti si sono già incontrati in carriera diverse volte, per un totale di 12 sfide. Ma mai sull’erba, infatti il terzo turno di Wimbledon sarà la prima sfida su questa superficie nel torneo per eccellenza del tennis. L’ultimo precedente fra Fognini e Bautista risale a novembre 2023 quando sulla terra rossa di Valencia fu l’italiano ad avere la meglio. In totale lo score fra i due è a favore di Fognini che ha vinto nove sfide perdendone due, l’ultima di queste risale al 2019 quando a Miami trionfò Bautista, che dalla sua l’unico precedente in uno Slam. Anche quello sul cemento, quello dell’Australian Open, nel lontano 2013.

Fognini Bautista in streaming gratis? Come seguire la sfida

Il match tra Fognini e Bautista a Wimbledon, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Tennis (203). Non è prevista la diretta in chiaro della sfida destinata a restare un’esclusiva per gli abbonati Sky. In streaming, oltre al servizio Sky Go, sarà possibile assistere al match anche su NOW (clicca qui per abbonarti a NOW).