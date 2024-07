EURO 2024, i tifosi tedeschi contro Taylor: petizioni per non farlo arbitrare più

Germania-Spagna, primo quarto di finale di questo EURO 2024, farà discutere a lungo. Le Furie Rosse riescono a eliminare i padroni di casa grazie al gol di Merino a pochi istanti dalla fine dei tempi supplementari. Ma poco prima ecco l’episodio cruciale: Musiala calcia dal limite e il suo tiro trova in area il braccio largo di Cucurella. Proteste dei calciatori tedeschi e rassegnazione in quelli spagnoli. Ma, a sorpresa, l’arbitro inglese Anthony Taylor indica il calcio d’angolo, dopo un silent check del VAR, che il connazionale Stuart Attwell come responsabile.

Sgomento e rabbia nelle fila tedesche e nell’opinione pubblica di tutto il mondo che non crede che il calcio di rigore non sia stato assegnato, visto anche quello giustamente concesso contro l’Italia nella partita con la Croazia per il fallo di mano di Dimarco. E sul web le polemiche prendono ancora più vigore e hanno tutte un unico destinario: l’arbitro Taylor.

Il fischietto inglese, inoltre, non è nuovo a polemiche di caratura mondiale. I tifosi della Roma si ricorderanno benissimo del calcio di rigore, anche lì per un fallo di mano, non concesso ai giallorossi nella finale di Europa League contro il Siviglia. Anche lì la vittoria è andata alla formazione che ha avuto la fortuna di non essere punita con un calcio di rigore che sembrava solare a tutti, tranne però a Taylor e al VAR.

In quella occasione, Taylor rischiò anche di essere aggredito all’aeroporto, dove si trovava per rientrare in patria con la famiglia, da qualche sostenitore della Roma. Ora, invece, i tifosi tedeschi hanno fatto partire una serie di petizioni sulla piattaforma Change.org per richiedere che Taylor venga estromesso dal sistema arbitrale UEFA.

Ora la palla passa alla UEFA, che quasi sicuramente con il suo designatore Roberto Rosetti non designerà più Taylor per questo Europeo, che ha visto Germania-Spagna finire con 14 ammoniti e un espulso per doppio giallo ai danni di Carvajal. Infatti, c’era già una certa sorpresa per la designazione del fischietto inglese, che compirà 46 anni il prossimo ottobre, per una partita così importante come Germania-Spagna dopo che ci fu più di qualche lamentela per l’arbitraggio di Olanda-Francia, partita dei gironi. Il caso della finale di Europa League e quest’ultimo, unito a una reputazione tutt’altro che impeccabile in Premier League, potrebbe far decidere alla UEFA di non avvalersi più di Taylor per le prossime competizioni internazionali.