Dove vedere sorteggio calendario Serie A? Come anticipato nei giorni scorsi da Calcio e Finanza, il calendario della Serie A Enilive 2024/2025 sarà presentato nella giornata di oggi, giovedì 4 luglio, a partire dalle ore 12.00, presso l’Auditorium Multimediale di RDS a Roma. Il programma televisivo, prodotto per la prima volta interamente da Lega Serie A, sarà trasmesso sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube e sito internet) e su “Radio Tv Serie A con RDS”.

Dove vedere sorteggio calendario Serie A? I dettagli dell’evento

L’evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo, dell’Head of Competition Andrea Butti e di Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive, nuovo title sponsor della competizione.

La presentazione delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli Ambassador di Lega Serie A Ciro Ferrara e Christian Vieri, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione.

Dove vedere sorteggio calendario Serie A? Le date della stagione

La Serie A 2024/25, come già ufficializzato dalla Lega, partirà nel fine settimana del 17-18 agosto e proseguirà per tre giornate prima di fermarsi per due settimane per la prima pausa dedicata alle Nazionale che, dopo l’Europeo, scenderanno in campo per la Nations League (l’Italia affronterà prima la Francia e poi Israele). La Serie A, quindi, non scenderà in campo nel weekend del 7-8 settembre.

Il torneo si concluderà invece il 25 maggio 2025 e dovrebbe vedere ancora la disputa delle partite anche durante il periodo natalizio, come fatto quest’anno. Questa soluzione è stata pensata per ridurre al massimo i turni infrasettimanali. Nel campionato 2023/24 solamente una volta le 20 squadre della Serie A sono dovute scendere in campo durante la settimana, ovviamente escludendo gli impegni europei, la Coppa Italia ed eventuali recuperi.

Infine, durante la settimana si giocheranno le coppe europee e con la nuova Champions League si giocherà una settimana di esclusiva, con partite anche il giovedì, oltre che a martedì e mercoledì. Lo stesso discorso è valido per Europa League e Conference League, che avranno allo stesso modo delle settimane di esclusiva: la prima sarà spalmata su due giorni, mentre la seconda rimarrà comunque sempre e solo di giovedì.