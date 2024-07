Serie A e Coppa Italia, tutte le date ufficiali della stagione 2024/25

La Lega Serie A ha ufficializzato tutte le date della prossima stagione tra campionato e Coppa Italia. La stagione 2024/25 prenderà il via nel weekend del 3-4 agosto con il primo turno preliminare della Coppa Italia, e si concluderà ufficialmente con la 38esima giornata di campionato, in programma nel fine settimana del 24-25 maggio del 2025.

Serie A date nuova stagione – Il campionato

In mezzo ci saranno le sfide di Coppa Italia, quattro soste dedicate alle partite delle Nazionali e solamente un turno infrasettimanale (in programma il 30 ottobre) esattamente come è accaduto nella passata stagione. Di seguito, le date del campionato di Serie A 2024/25:

Inizio – domenica 18 agosto 2024

Sosta Nazionali – domenica 8 settembre 2024

Sosta Nazionali – domenica 13 ottobre 2024

Turno infrasettimanale – mercoledì 30 ottobre 2024

Sosta Nazionali – domenica 17 novembre 2024

Sosta Nazionali – domenica 23 marzo 2025

Fine – domenica 25 maggio 2025

Serie A date nuova stagione – La Coppa Italia

Di seguito, invece, tutti i turni della Coppa Italia 2024/25. La competizione inizierà nel weekend del 3-4 agosto con il turno preliminare e si concluderà allo stadio Olimpico di Roma il 14 maggio 2025, con la finalissima. Questi tutti gli appuntamenti: