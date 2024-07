Serie A 2024/25, ufficiali giorni e orari di gioco: solo due match in contemporanea

La stagione 2024/25 è ufficialmente iniziata lunedì 1° luglio e la Serie A sta scaldando i motori con le 20 squadre che si stanno preparando in vista dei rispettivi raduni. Il massimo campionato italiano, inoltre, darà il benvenuto al nuovo Title Sponsor Enilive che sostituirà Tim.

Slot orari giorni Serie A 2024/25 – Lo schema generale

Nella giornata odierna, in vista dell’inizio del campionato fissato per il weekend del 17-18 agosto, la Lega Serie A ha pubblicato alcuni dettagli. In primis i vari slot orari in cui si terranno le partite della stagione 2024/25. In totale saranno nove. Questo schema, ormai conosciuto da tifosi e club, rappresenta una regola generale così strutturata:

venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

sabato ore 15.00 (1 anticipo)

sabato ore 18.00 (1 anticipo)

sabato ore 20.45 (1 anticipo)

domenica ore 12.30 (1 anticipo)

domenica ore 15.00 (2 gare)

domenica ore 18.00 (1 posticipo)

domenica ore 20.45 (1 posticipo)

lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

Slot orari giorni Serie A 2024/25 – Le eccezioni

Ma, detto che si tratta di uno schema generale, la Lega Serie A ha già comunicato alcune giornate che faranno eccezione. Per via degli impegni internazionali delle nazionali, che vedrà il rilascio obbligatorio dei calciatori convocati da parte dei club, le giornate numero 3,7,12 e 29 non prevederanno il posticipo del lunedì. Stessa cosa per la nona giornata che precede il turno infrasettimanale previsto per il 10° turno di campionato.

Quest’ultimo, fa sapere la Lega Serie A, verrà programmato sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara (martedì, mercoledì e giovedì).

Slot orari giorni Serie A 2024/25 – Il programma delle prime tre giornate e dell’ultimo turno di andata

Ecco, invece, il programma per la prima giornata:

sabato 17 agosto, ore 18.30 (due gare)

sabato 17 agosto, ore 20.45 (due gare)

domenica 18 agosto, ore 18.30 (due gare)

domenica 18 agosto, ore 20.45 (due gare)

lunedì 19 agosto, ore 18.30 (una gara)

lunedì 19 agosto, ore 20.45 (una gara)

Stesso schema per la seconda:

sabato 24 agosto, ore 18.30 (due gare)

sabato 24 agosto, ore 20.45 (due gare)

domenica 25 agosto, ore 18.30 (due gare)

domenica 25 agosto, ore 20.45 (due gare)

lunedì 26 agosto, ore 18.30 (una gara)

lunedì 26 agosto, ore 20.45 (una gara)

Ed ecco il programma della terza giornata, che vedrà l’entrata in scena degli anticipi del venerdì:

venerdì 30 agosto, ore 18.30 (una gara)

venerdì 30 agosto, ore 20.45 (una gara)

sabato 31 agosto, ore 18.30 (due gare)

sabato 24 agosto, ore 20.45 (due gare)

domenica 25 agosto, ore 18.30 (due gare)

domenica 25 agosto, ore 20.45 (due gare)

Infine, la Lega ha ufficializzato gli appuntamenti per l’ultima giornata del girone di andata, la 19esima, che si giocherà prima dell’Epifania:

sabato 4 gennaio 2025, ore 18.30 (una gara)

sabato 4 gennaio 2025, ore 20.45 (una gara)

domenica 5 gennaio 2025, ore 12.30 (una gara)

domenica 5 gennaio 2025, ore 15.00 (una gara)

domenica 5 gennaio 2025, ore 18.00 (una gara)

domenica 5 gennaio 2025, ore 20.45 (una gara)

Laddove le gare che coinvolgessero le partecipanti all’edizione 2024/2025 della Supercoppa Italiana (Atalanta, Inter, Juve e Milan) fossero meno di quattro, in funzione delle scelte operate dai broadcaster saranno eventualmente utilizzabili anche lo slot del sabato (4 gennaio 2025) alle ore 15.00 e/o un ulteriore slot della domenica (5 gennaio 2025) alle ore 15.00. Le gare che dovranno essere rinviate a seguito della partecipazione delle quattro Associate alla Supercoppa Italiana saranno recuperate in prima istanza nei giorni 14 e 15 gennaio, o, alternativamente, nei giorni 5, 12, 19 o 26 febbraio 2025 in orari da definire.

Slot orari giorni Serie A 2024/25 – Fattore contemporaneità per penultima e ultima giornata

La penultima e ultima giornata di campionato (novità rispetto allo scorso campionato, che prevedeva solo l’ultima), infine, saranno giocate domenica 18 e 25 maggio con tutte le 10 sfide in contemporanea. Eventualità che potrebbe essere modificata nel caso ci fosse una squadra italiana impegnata in una delle finali UEFA. In quel caso queste due giornate potranno essere disputate a blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica.