Da Thiago Alcantara a Rabiot: i 50 migliori calciatori svincolati

La stagione 2024/25 è scattata ufficialmente lunedì 1° luglio. Il giorno prima, invece, sono scaduti i contratti di quei calciatori che avevano un accordo con una società fino al 2024. E che quindi ora diventano delle occasioni di mercato per le altre società che dovranno trovare prima un accordo solamente per quanto riguarda l’ingaggio, e le ormai famose ed eventuali commissioni con l’agente.

Alcuni calciatori si sono già mossi come parametro zero, trovando un accordo con la loro nuova società negli mesi scorsi. Infatti, i giocatori che hanno un contratto in scadenza alla fine di una stagione sportiva in corso possono liberamente trattare con un’altra società, senza alcun obbligo verso il loro attuale club, e firmare un pre-contratto che diventerà definitivo all’inizio della stagione successiva, quindi il 1° luglio.

Quest’ultimo caso, per rimanere in Italia, riguarda Mehdi Taremi e Piotr Zielinski che hanno trovato un accordo ormai da mesi con l’Inter, visto che si sono liberati dai rispettivi contratti con Porto e Napoli. Ma detto di loro due, sono molti i calciatori che si trovano senza un contratto e liberi a parametro zero. E alcuni di essi sono anche grandi protagonisti di EURO 2024, ancora in corso.

Svincolati più interessanti – La lista dei migliori 50 calciatori liberi a parametro zero

Si va da nomi di grande esperienza come Mats Hummels, fresco finalista di Champions League con il Borussia Dortmund, a calciatori che possono garantire ancora diversi anni di alto rendimento come Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995 che ha trascorso le ultime stagioni alla Juventus ed è uno dei titolari inamovibili della Francia di Didier Deschamps. Ecco la lista dei 50 calciatori svincolati più interessanti, secondo il quotidiano spagnolo Marca: