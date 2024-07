Milan, posto a San Siro confermato da oltre 35mila abbonati per il 2024/25

Prosegue la campagna abbonamenti del Milan in vista della stagione 2024/25. Il club rossonero ha registrato la conferma di oltre 35mila abbonati per il prossimo campionato di Serie A, on un aumento di conferme del 5% rispetto all’inizio della campagna abbonamenti dello scorso anno. Si avvicina così il sold out, ricordando che il tetto è fissato a 41.500 posti.

Fino alla mezzanotte di mercoledì 3 luglio, le migliaia di tifosi che si erano iscritti alla “waiting list” – sia per l’abbonamento classico, sia per la sottoscrizione “Club 1899” – potranno sottoscrivere il loro abbonamento per la prossima stagione. Buoni risultati anche per quanto riguarda la campagna abbonamenti “Club 1899”, partita con successo.

Nel complesso, quasi il 90% degli abbonamenti è stato rinnovato online (+4% rispetto alla scorsa stagione). L’eventuale vendita libera prenderà il via venerdì 5 luglio alle ore 12. Solo in seguito saranno invece comunicate le informazioni per gli eventuali mini-abbonamenti per la fase a gironi di Champions League, che dal 2024/25 prevede quattro partite casalinghe nella prima parte del torneo.