Chi è Pedro Proença, l’uomo che ha risollevato finanziariamente la Liga Portugal

Figura di spicco del calcio portoghese ed europeo, prima in campo e poi come dirigente, Pedro Proença ha avuto una carriera straordinaria con oltre 25 anni di esperienza. Dopo essersi ritirato come arbitro internazionale, Proença è passato al mondo dirigenziale del calcio, dove ha raggiunto importanti traguardi nel calcio portoghese.

Eletto Presidente della Liga Portugal nel 2015, Proença si è dedicato al miglioramento della stabilità economica e finanziaria della Lega. La sua leadership è stata riconfermata con le elezioni del giugno 2019 e del giugno 2023, in una carriera di grande merito che è stata riconosciuta a livello globale con la sua elezione a Presidente delle Leghe Europee alla fine del 2023.

Chi è Pedro Proença? La rinascita della Liga Portugal

Con Proença al timone, la Liga Portugal ha subito una notevole trasformazione, in particolare per quanto riguardo il risanamento finanziario dell’organizzazione. Per dieci anni consecutivi, il rapporto annuale della Liga Portugal ha mostrato risultati operativi positivi, sottolineando la crescente maturità e stabilità finanziaria della lega. Pedro Proença ha anche introdotto un nuovo formato per la Coppa di Lega, con una Final Four giocata nell’arco di una settimana in un’unica sede.

Questa misura ha aumentato in modo significativo i ricavi e il coinvolgimento dei tifosi, segnando una nuova epoca per la competizione. La leadership di Proença ha promosso l’integrazione dei vari criteri di partecipazione in un unico Manuale delle Licenze. Questo documento ha incrementato il rigore gestionale e la conformità nelle competizioni organizzate dalla Liga Portugal. Si è inoltre assicurato il più grande contratto di naming rights mai stipulato in Portogallo, posizionando la Lega come marchio di intrattenimento, avvicinandola ai tifosi.

Questo rappresenta un elemento chiave del piano strategico per il mandato 2023-2027. Pedro Proença ha cercato di introdurre un approccio moderno e integrato alla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi delle competizioni calcistiche professionistiche, dando vita alla società Liga Portugal Centralização, in un processo che mira a trasformare e potenziare la forza competitiva del calcio portoghese a livello europeo.

L’organizzazione che supervisiona il calcio portoghese ha anche ottenuto la certificazione di livello bronzo dalla Sport Integrity Global Alliance (SIGA), diventando il primo campionato di calcio professionistico a superare il Sistema di Verifica e Valutazione Indipendente (SIRVS) della SIGA. Sotto la sua guida, la Liga Portugal è diventata anche la prima organizzazione sportiva a ricevere la certificazione del Sistema di gestione anticorruzione ISO 37001. Infine, sotto la guida di Pedro Proença, la Liga Portugal ha lanciato il Thinking Football Summit, un summit annuale d’élite in cui figure di rilievo nazionale e internazionale del mondo del calcio discutono di temi cruciali del settore, in un evento che avrà la sua terza edizione nel settembre 2024.

Chi è Pedro Proença? La presidenza delle Leghe Europee

Nel novembre 2023, il 53enne Pedro Proença è stato nominato Presidente delle Leghe Europee, ruolo che amplifica la sua visione di unire gli attori del calcio, promuovere l’equilibrio competitivo e proteggere la piramide calcistica. Dopo aver assunto l’incarico, ha delineato diverse priorità per il suo mandato. Pedro Proença ritiene che le Leghe abbiano un’enorme responsabilità nei confronti dell’intera comunità calcistica e devono quindi avere chiaro che le loro competizioni rappresentano e sostengono l’intera base della piramide calcistica.

Da notare come nell’ultima Assemblea generale dell’organismo europeo che presiede, ha approvato con i suoi membri nuovi statuti e regolamenti per garantire un futuro promettente alle Leghe europee. Infine, tenendo conto delle prestazioni sportive dei giocatori, le Leghe europee vogliono garantire il valore sportivo ed economico delle competizioni calcistiche, proteggendo al contempo la salute e il benessere fisico ed emotivo dei giocatori.

La leadership di Pedro Proença nella Lega portoghese e nelle Leghe europee dimostra la sua dedizione al progresso e all’integrità del calcio. I suoi approcci innovativi e il suo impegno costante, uniti a una buona gestione, continuano a plasmare il futuro di questo sport, rendendolo una figura rispettata nel mondo dei dirigenti calcistici e garantendogli di essere uno dei futuri leader di riferimento del settore a livello globale. Va inoltre sottolineato come tutta questa carriera manageriale arrivi dopo una carriera di eccellenza nell’arbitraggio internazionale, nella quale è stato arbitro FIFA per 12 anni e ha diretto le finali della UEFA Champions League e del Campionato europeo nella stagione 2011/12.