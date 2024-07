NBA, Boston Celtics in vendita: valutazione record vicina ai 5 miliardi

I Boston Celtics si avviano al cambio di proprietà. Gli attuali azionisti hanno annunciato in maniera inaspettata con un comunicato apparso su X l’intenzione di procedere alla cessione di tutte le quote in loro possesso.

L’obiettivo è procedere alla vendita in tempi brevi: secondo le intenzioni dei proprietari le quote di maggioranza dovrebbero passare di mano entro la fine dell’anno o al massimo nei primi mesi del 2025.

Si prevede poi una fase transitoria di convivenza con il nuovo azionista che dovrebbe culminare nel 2028, anno di scadenza del mandato dell’attuale dirigente apicale Wyc Grousbeck, con il trasferimento delle restanti quote.

L’imprenditore del Massachussets aveva guidato un consorzio di investitori nel 2002 all’acquisto del team per un valore sborsato complessivamente di 343 milioni di euro (al cambio dell’epoca).

La franchigia si è recentemente laureata campione NBA per la 18esima volta, la seconda sotto la gestione attuale, assicurandosi così il primato nel palmares dopo aver spuntato il testa a testa con i rivali dei Los Angeles Lakers, fermi a quota 17 successi.