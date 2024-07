San Siro, Sala: «Vorrei accelerare. Ma Inter e Milan stanno riflettendo sui soldi»

Pochi giorni dopo la presentazione, avvenuta al riparo di Palazzo Marino, dello studio di fattibilità per il progetto di ristrutturazione di San Siro firmato da WeBuild, l’associazione degli architetti di Milano ha sollevato le sue perplessità in merito alle procedure utilizzate dal sindaco Giuseppe Sala.

Ed ecco, oggi, la risposta del primo cittadino milanese a margine del Consiglio comunale: «Mi sembra prematura questa presa di posizione. Dipende da chi realizzerà i lavori, fino a che questo non si sa mi sembra una presa di posizione molto teorica».

Come annunciato subito dopo l’incontro con WeBuild e le due società, Inter e Milan, Sala torna sulla possibilità di nuovi appuntamenti ufficiali tra le parti: «Non so se ci saranno altre occasioni. So che le società stanno guardando il progetto e stanno riflettendo sui soldi, mantenendo vivo un contatto diretto con WeBuild. Io vorrei accelerare ma non posso dire che questa settimana ci saranno delle novità».