Non solo Apex: come cambia l'azionariato del Venezia

Dopo l’annuncio di Apex, nuovo azionista di minoranza del Venezia, il club neroverde ha ufficializzato altri cambiamenti nel proprio azionariato, che vede però il mantenimento del controllo della società nelle mani del consorzio guidato da Duncan Niederauer.

«Il Venezia FC – si legge nella nota del club veneto –, squadra di calcio professionistico di Venezia fondata nel 1907, è lieta di annunciare di aver raccolto ingenti capitali da investitori esistenti e nuovi. Il gruppo di proprietà ha formato un Comitato operativo (OpCo) per supervisionare la direzione strategica del club. L’OpCo è composto da undici membri che collettivamente possiedono la maggioranza significativa del VFC».

«Tutti i membri dell’OpCo hanno investito personalmente in VFC o sono rappresentanti di famiglie che hanno investito in VFC. L’OpCo lavorerà al fianco del consiglio di amministrazione e della dirigenza italiana del VFC al fine di governare il club e le sue attività. L’OpCo sarà composto da quattro sottocomitati che si occuperanno di sport, commerciale, finanza/operazioni e venues. L’OpCo sarà composto da una sezione trasversale di dirigenti con esperienza nei settori della finanza, della tecnologia e del retail e comprende:

Presidenti dei sottocomitati:

Rob Hamwee – Senior Advisor di New Mountain Capital

– Senior Advisor di New Mountain Capital Brad Katsuyama – Cofondatore e CEO di IEX Group Inc.

– Cofondatore e CEO di IEX Group Inc. Duncan Niederauer – Presidente del Venezia FC

– Presidente del Venezia FC Barney Schauble – Senior Advisor, Nephila Advisors LLC

Altri membri dell’Opco:

Eileen Aptman – Chief Investment Officer, Belfer Management

– Chief Investment Officer, Belfer Management Darrell Friesen – Ex presidente di Jet Label

– Ex presidente di Jet Label Cyril Goddeeris – Partner, Goldman Sachs

– Partner, Goldman Sachs Phillip Hyun – Cofondatore e Vicepresidente di Gen. G esports

– Cofondatore e Vicepresidente di Gen. G esports Ron Shurts – Cofondatore e CEO di Annexus

– Cofondatore e CEO di Annexus Eugene Wang – CEO, Regent Holding

– CEO, Regent Holding Jonathan Wheaton – Direttore di Sandia Holding LLC

«Oltre al significativo investimento da parte dei membri dell’OpCo, l Venezia FC è lieto di dare il benvenuto nel club ad altri azionisti, tra cui APEX, una società di investimento focalizzata sullo sport e sostenuta da oltre 100 atleti in diversi sport, Chiron Sports Group, un asset manager con sede in Svizzera che si occupa di sport e media, ed Elliott Hill, ex dirigente di Nike e attuale membro del consiglio di amministrazione di una serie di marchi leader nel settore dei consumi.

Con l’ingresso dei nuovi investitori e la creazione della OpCo, il Venezia FC prevede di apportare alcune modifiche anche al consiglio di amministrazione. Ivan Cordoba, a cui siamo molto grati per il servizio reso al club in diverse funzioni negli ultimi tre anni, ha chiesto di dimettersi dal consiglio per facilitare questa transizione. Annunceremo i nuovi membri del consiglio nelle prossime settimane».

Ma le novità non sono finite qui: «Il Venezia FC è inoltre lieto di annunciare l’ingresso di Jamie Reigle con l’incarico di Vicepresidente del Comitato Operativo. Jamie ha ricoperto posizioni dirigenziali in importanti realtà sportive di livello internazionale, tra cui direttore commerciale e membro del consiglio di amministrazione del Manchester United, EVP Business Operations per la franchigia NFL dei Los Angeles Rams e Chief Executive Officer della Formula E».

Queste le parole di Jamie Reigle, vicepresidente del Comitato operativo del VFC. «Il Venezia FC presenta un’opportunità irresistibile per costruire un club calcistico e un’organizzazione commerciale di livello internazionale in una delle città più iconiche al mondo. Ciò che questo nuovo gruppo di proprietari aspira a costruire mi ha attratto nel progetto del Venezia FC e la recente promozione del club in Serie A ci permetterà di investire ulteriormente in un piano a lungo termine per costruire una squadra di calcio che la città merita».

Rob Hamwee, presidente del Comitato Operativo: «Abbiamo riunito un eccellente gruppo di investitori, tutti ugualmente impegnati a costruire un’organizzazione calcistica di successo per la città di Venezia e per i nostri tifosi. Questo comitato è impegnato a costruire una struttura professionale in grado di sostenere un club di successo, e questo lavoro è già iniziato».

Duncan Niederauer, Presidente del Venezia, ha infine commentato: «Nel corso della stagione ho spesso ripetuto quanto il mio obiettivo fosse quello di coinvolgere partner che potessero contribuire ad elevare la visione del Venezia FC al livello successivo. Non vedo l’ora di lavorare con i miei colleghi investitori e i membri del Comitato per realizzare il sogno che abbiamo avuto quando abbiamo iniziato questo progetto».