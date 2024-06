Serie A, Dany Mota del Monza vince il premio Goal Of The Season

La rovesciata di Dany Mota, in Genoa-Monza del 9 marzo scorso, è stata scelta dai tifosi, che hanno potuto votare sui canali social della Serie A, come gol più bello della stagione 2023/24.

L’attaccante dei brianzoli ha sconfitto tutti gli altri gol che si erano aggiudicati il premio Goal Of The Month durante la stagione appena terminata.

Il premio di Goal Of The Season è sponsorizzato da Crypto.com, mentre per la prossima stagione la Lega Serie A ha chiuso gli accordi con Panini per quanto riguarda il premio come miglior giocatore della partita, con EA Sports per il giocatore del mese e con Philadelphia per quello di allenatore del mese.

Crypto.com era sponsor anche per VAR e Goal Line Technology, spazio che la Lega Serie A deve ancora assegnare ufficialmente in vista della prossima stagione con il massimo campionato italiano che tornerà in campo sabato 18 agosto.