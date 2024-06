Nella giornata di ieri, dopo il via libera del Consiglio FIGC all’iscrizione del Milan Under 23 alla prossima Serie C, è arrivata un dura lettera della Lega Serie B che ha ribadito la sua contrarietà all norma relativa alle seconde squadre.

«La Lega B, in merito al punto all’ordine del giorno inerente alle seconde squadre, ha ribadito in Consiglio federale la propria posizione di contrarietà rilevando la permanenza della gravissima violazione statutaria commessa a suo tempo, con l’introduzione della norma, ed evidenziando come l’accesso al campionato della Serie BKT comporti uno squilibrio al principio di equa competizione non potendo esservi promozione, con chiara alterazione dell’integrità del merito sportivo», si legge nel testo della lettera inviata alla FIGC.

Contrarietà che ha fatto storcere il naso a più di qualche tifoso milanista che accusava il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, di avere rivelato la contrarietà del campionato cadetto alle seconde squadre solamente ora che il club rossonero ha provveduto all’iscrizione in Serie C e non l’anno scorso con l’Atalanta o ancora prima quando fu la Juventus a iscrivere la propria seconda squadra.

Una posizione smentita dai fatti, come ha voluto ribadire lo stesso Balata rispondendo su X (ex Twitter) alle critiche di un tifoso: «Veramente già nel 2018 impugnammo la delibera istitutiva. Si informi meglio. Per violazione dello statuto FIGC. E abbiamo costantemente contestato anno per anno questa ed altre violazioni. Il Milan non c’entra nulla», la risposta pubblicata dal profilo ufficiale del numero uno della Lega Serie B.