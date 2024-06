I migliori VPN 2024: TOP opzioni a pagamento e gratuite per PC e telefoni cellulari

VPN del 2024: Costo e Caratteristiche

Sei alla ricerca di una soluzione per impedire che le tue attività in rete vengano tracciate? Allora ciò di cui hai bisogno è proprio una VPN.

In questa recensione comepleta, abbiamo descritto dettagliatamente le 10 migliori VPN attualmente disponibili, dopo averle testate accuratamente ed aver valutato le più importanti caratteristiche, come: la sicurezza, i server, la compatibilità con torrent o Netflix, i sistemi operativi che ne permettono l’utilizzo, la velocità di navigazione, la convenienza degli abbonamenti, la presenza di una versione gratuita e molto altro ancora.

In questo modo, avrete la possibilità di valutare la VPN che più si confà alle vostre esigenze specifiche, scegliendo solo tra le migliori opzioni disponibili in rete.

PlanetVPN | Meglio di meglio

Server: 1260+ e più di 50 Paesi

1260+ e più di 50 Paesi Opzioni torrent: P2P supportato per molti Paei

P2P supportato per molti Paei Netflix: Accesso a cataloghi di molti Paesi

Accesso a cataloghi di molti Paesi Connessioni: Fino a 10 dispositivi contemporaneamente

Fino a 10 dispositivi contemporaneamente Sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, iOS e Android

Windows, macOS, Linux, iOS e Android Protocolli: OpenVPN, IKEv2, StarGuard e PlanetX. Supporto per PPTP e L2TP/IPSec

OpenVPN, IKEv2, StarGuard e PlanetX. Supporto per PPTP e L2TP/IPSec Metodi di pagamento: Carte di Credito VISA/Mastercard, PayPal e Criptovalute

Carte di Credito VISA/Mastercard, PayPal e Criptovalute Garanzia di rimborso: 30 Giorni

30 Giorni Abbonamento gratuito: Disponibile

VPN sicura, veloce e senza limiti di tempo o traffico; non richiede alcuna registrazione e può essere scaricata su tutti i numerosi sistemi operativi in pochi secondi.

Con PlanetVPN potrete navigare anonimamente, bypassare eventuali restrizioni geografiche e proteggere i vostri dati online, cambiando l’IP del dispositivo utilizzato, in tutta sicurezza grazie alla crittografia a 256-bit, ai protocolli OpenVPN, IKEv2, StarGuard e PlanetX e al Supporto per PPTP e L2TP/IPSec; inoltre, nessun log o dato personale viene salvato, rendendo l’accesso sull’HDD impossibile non appena deciderai di interrompere la connessione al server. Grazie alla presenza di molteplici server in più di 50 Paesi avrete una vasta scelta a disposizione.

Oltre alla sicurezza, PlanetVPN permette di connettersi a servizi di streaming come Netflix in modo sicuro; in questo modo, potrete visualizzare titoli esclusivi non disponibili nella vostra area geografica. Allo stesso modo, potrai utilizzare questa innovativa VPN anche per accedere a siti web e scaricare in modo anonimo e legale contenuti tramite P2P. PlanetVPN è la scelta ideale per chi cerca una soluzione efficace e veloce per navigare anonimamente in rete, proteggendo i propri dati sensibili; la disponibilità di una versione gratuita, seppur limitata, rende questa VPN adatta a qualsiasi tipo di necessità.

Pro

P2P disponibile su molti server con possibilità di accedere anonimamente;

Possibilità di connettere ben 10 dispositivi contemporaneamente;

1260+ server in più di 50 Paesi;

Possibilità di raggirare le restrizioni geografiche per accedere ai cataloghi Netflix di altri Paesi;

Assistenza clienti efficiente;

Disponibile su tutti i sistemi operativi, anche per mobile;

Numerose opzioni di pagamento sicure;

Possibilità di utilizzare il servizio gratuitamente.

Contro

La versione gratuita è limitata sotto diversi aspetti;

Il costo della versione Premium del servizio risulta leggermente più elevato, se paragonato a servizi concorrenti.

ExpressVPN | Velocità straordinarie

Server: 3000+ server in più di 90 Paesi Opzioni torrent: P2P supportato su tutti i server disponibili Netflix : Accesso a cataloghi di molti Paesi Connessioni: Fino a 8 dispositivi contemporaneamente Sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, iOS, Android e Router Protocolli: OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPsec, Lightway Metodi di pagamento: Carte di Credito VISA/Mastercard, PayPal e Criptovalute Garanzia di rimborso: 30 Giorni Abbonamento gratuito: Non disponibile



ExpressVPN grazie a più di 3000 server, distribuiti in più di 90 Paesi, permette di navigare anonimamente e in totale sicurezza anche dai dispositivi mobile.

Tra le numerose VPN disponibili, ExpressVPN risulta essere tra le migliori in assoluto grazie alla presenza di protocolli altamente sicuri, quali: OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPsec e Lightway. Questa innovativa VPN, inoltre, permette la connessione simultanea di ben 8 dispositivi, siano essi computer o device mobile; i servizi sono infatti disponibili su tutti i sistemi operativi più utilizzati ed anche per Router.

Oltre alle caratteristiche positive sopra menzionate, ExpressVPN permette di accedere ai cataloghi Netflix di molteplici Paesi in tutto in mondo, in questo modo potrete guardare in streaming le vostre serie tv o film preferiti, anche se non vi trovate fisicamente nella regione geografica specifica. Allo stesso modo, potrete utilizzare ExpressVPN per il torrenting in quanto il P2P viene supportato su tutti i server disponibili.

In caso di necessità, potrete inoltre rivolgervi agli operatori dell’assistenza clienti in qualsiasi momento, che vi aiuteranno a risolvere le eventuali problematiche nel minor tempo possibile.

Infine, grazie a 3 diversi piani di abbonamento (Mensile, annuale o semestrale) potrete scegliere l’opzione che si confà maggiormente alle vostre esigenze specifiche; avrete inoltre la possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni, qualora non foste soddisfatti del servizio. Per l’acquisto dell’abbonamento, avrete a disposizione molteplici metodi sicuri ed affidabili, tra cui spiccano le innovative criptovalute; quest’ultimo metodo è la scelta ideale per coloro i quali preferiscono acquistare il servizio in completo anonimato. Non è però disponibile una versione gratuita di questa VPN, caratteristica che non permette di testare in modo totalmente gratuito le sue funzionalità.

Pro

Più di 3000 server; Protocolli di sicurezza affidabili e rinomati; Numerosi metodi di pagamento disponibili; Criptovalute accettate; Garanzia di rimborso entro 30 giorni; Servizi di torrenting e streaming supportati.



Contro

Non è disponibile un abbonamento gratuito; Il numero di connessioni simultanee possibili è inferiore, se paragonato a prodotti simili.



NordVPN | Sicurezza avanzata

Server: 5500+ server in 100+ Paesi Opzioni torrent: P2P supportato su alcuni server dedicati Netflix: Accesso ai cataloghi di numerosi Paesi Connessioni: Fino a 10 dispositivi contemporaneamente Sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, iOS, Android e molteplici dispositivi Protocolli: OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordLynx (WireGuard-based) Metodi di pagamento: PayPal, Carte di credito, criptovalute, Google Pay, Amazon Pay Garanzia di rimborso: 30 Giorni Abbonamento gratuito: Non disponibile



VPN parecchio rinomata con più di 5500 server distribuiti in molteplici Paesi per assicurare connessioni veloci e sicure in tutto il mondo.

NordVPN è tra i provider che hanno riscosso più successo negli ultimi anni. Permette di connettersi ai server distribuiti in più di 100 Paesi, assicurando una navigazione anonima e del tutto sicura. Grazie alla presenza di protocolli affidabili e per le opzioni avanzate di sicurezza, come i server offuscati e la doppia VPN, NordVPN è risultata essere uno dei provider più sicuri del momento. Per gli utenti interessati allo streaming, NordVPN risulterà perfetta poiché riesce ad aggirare le restrizioni geo-dipendenti di molte piattaforme come Netflix, permettendo quindi l’accesso a cataloghi e contenuti in tutto il mondo.

Allo stesso modo, il supporto per P2P su alcuni server dedicati permette di scaricare legalmente contenuti non coperti da copyright in totale anonimato. Inoltre, la possibilità di potersi connettere con 6 dispositivi simultaneamente, rende NordVPN la scelta ideale per chi ha necessità di effettuare più attività nello stesso momento.

In merito ai piani di abbonamento, acquistabili con diversi metodi di pagamento, sono disponibili 3 diverse opzioni (mensile, annuale o biennale) che possono a sua volta essere personalizzate scegliendo il piano specifico in base alle proprie necessità; è infatti possibile anche scegliere tra piano Base, Plus e Ultimate, con prezzi variabili e caratterizzati da specifici servizi.

Non è presente un piano gratuito, ma qualora non foste soddisfatti del servizio, potrete ricevere l’intero rimborso speso per l’acquisto del piano specifico entro 30 giorni.

NordVPN è supportata su tutti i sistemi operativi più utilizzati ed anche su numerosi dispositivi (Fire Stick, xbox, Playstation, NintentoSwitch, tvOS e molti altri.

Pro

Sicurezza avanzata; Più di 5500 server in più di 100 Paesi; Velocità di navigazione elevata; Politica no log (nessun dato viene registrato); Disponibile su numerosi dispositivi e sistemi operativi; Diverse opzioni di abbonamento; Garanzia di rimborso entro 30 giorni; Streaming e torrenting supportati.



Contro

Assenza di un’opzione di abbonamento gratuita; Costi dei piani disponibili leggermente superiori rispetto alla media dei concorrenti.



PIA VPN | Numero di server elevato

Server: Più di 35000 server in 91 Paesi Opzioni torrent: P2P supportato su tutti i server Netflix: Accesso ai cataloghi di numerosi Paesi Connessioni: Fino a 10 dispositivi contemporaneamente Sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, iOS, Android e molteplici dispositivi Protocolli: OpenVPN, IKEv2/IPSec, WireGuard Metodi di pagamento: Carte di credito, PayPal, criptovalute, Amazon Pay e gift card Garanzia di rimborso: 30 Giorni Abbonamento gratuito: Non disponibile



PIA VPN, acronimo di Private Internet Access, è rinomato per l’elevata velocità di connessione e la sicurezza dei protocolli utilizzati.

Caratterizzata da un numero decisamente elevato di server, circa 35000 in 91 Paesi, consente connessioni davvero veloci e prive di blocchi o rallentamenti. PIA VPN è compatibile con numerosi sistemi operativi e dispositivi (Smart TV, Xbox, etc.) e permette la connessione simultanea di ben 10 dispositivi; in questo modo, tutta la famiglia potrà godere dei servizi offerti dal provider, senza subire alcun rallentamento.

Tra le caratteristiche che hanno permesso la diffusione di PIA VPN, la presenza di protocolli di sicurezza all’avanguardia ed affidabili ha avuto il suo peso; tra questi, troviamo anche WireGuard, protocollo di nuova generazione che permette prestazioni migliori e maggior sicurezza.

Con PIA VPN potrete anche aggirare le restrizioni geo-dipendenti delle piattaforme di streaming come Netflix, accedendo così a contenuti esclusivi; allo stesso modo, potrete utilizzare il provider per il torrenting in totale anonimato. PIA VPN utilizza la politica Zero Log, assicurando quindi la massima privacy durante tutte le attività online.

Sono disponibili diverse opzioni di pagamento, per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, ma non è possibile ottenere una versione gratuita del servizio. Qualora non foste soddisfatti, entro 30 giorni dall’acquisto, potrete però richiedere il rimborso completo dei costi.

Pro

Numerosi server in 91 Paesi; Protocolli di sicurezza efficienti ed innovativi; Streaming di contenuti geo-dipendenti e torrenting; Diversi piani di abbonamento; Utilizzabile su numerosi dispositivi e sistemi operativi; Possibilità di ottenere un rimborso completo entro 30 giorni; Politica Zero Log; Fino a 10 connessioni simultanee.



Contro

Interfaccia migliorabile; Nessun piano di abbonamento gratuito.



Surfshark | Assistenza 24/7

Server: 3200+ server in più di 100 Paesi Opzioni torrent: P2P supportato su tutti i server Netflix: Accesso ai cataloghi di numerosi Paesi Connessioni: Connessioni simultanee illimitate Sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, iOS, Android molteplici dispositivi Protocolli: OpenVPN, IKEv2/IPSec, WireGuard Metodi di pagamento: Carte di credito, PayPal, criptovalute, Amazon Pay, Google Pay Garanzia di rimborso: 30 Giorni Abbonamento gratuito: Non disponibile



Dai creatori di una rinomata VPN nasce Surfshark, caratterizzata da protocolli di sicurezza di ultima generazione e con la possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente.

Il punto di forza principale di questo provider è sicuramente la presenza di un elevato numero di server in più di 100 Paesi; in questo modo, potrete godere di elevate velocità di navigazione, prive di blocchi o rallentamenti. Come accennato in precedenza, Sursfshark utilizza protocolli di sicurezza affidabili ed innovativi, come WireGuard, protocollo di ultima generazione che promette velocità maggiori e maggiori livelli di sicurezza. Grazie alla politica Zero Log, inoltre, tutti i dati di navigazione non verranno salvati in alcun modo, caratteristica che garantisce anche elevati livelli di privacy.

Ciò che ha reso speciale questo provider è la funzionalità CleanWeb, che consente di bloccare gli annunci pubblicitari, i malware e i tracker; in questo modo, potrete godere di un’esperienza di navigazione fluida e priva di pericoli. Un’altra caratteristica che merita di essere menzionata, riguarda la possibilità di connettere simultaneamente un numero illimitato di dispositivi, il che rende SurfSkark VPN l’ideale per famiglie numerose o per chi ha la necessità di connettere molteplici dispositivi.

Tra i vari servizi offerti, Surfshark permette di accedere ai cataloghi Netflix di numerosi Paesi, aggirando le restrizioni, e consente anche il download P2P di molteplici contenuti.

Sebbene non sia disponibile un piano di abbonamento gratuito, sono presenti diverse opzioni (mensile, annuale o biennale) che permettono di personalizzare il servizio in base alle proprie esigenze specifiche; è inoltre possibile scegliere anche tra numerosi metodi di pagamento sicuri ed affidabili, tra cui annoveriamo le innovative criptovalute.

Infine, qualora non foste soddisfatti del servizio, potrete chiedere un rimborso completo delle spese entro e non oltre i 30 giorni dall’acquisto.

Pro

Funzione CleanWeb, per una navigazione più fluida; Protocolli di sicurezza affidabili; Privacy assicurata grazie alla politica Zero Log; Diversi piani di abbonamento; Garanzia completa dell’importo speso entro 30 giorni dall’acquisto; Possibilità di connettere simultaneamente un numero illimitato di dispositivi; Streaming e torrenting concesso.



Contro

Assenza di un piano di abbonamento gratuito; Interfaccia utente migliorabile poiché poco intuitiva.



CyberGhost | Miglior garanzia di rimborso

Server: 9000+server in 91 Paesi Opzioni torrent: Solo su specifici server Netflix: Accesso ai cataloghi di numerosi Paesi Connessioni: Fino a 7 dispositivi contemporaneamente Sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Smart TV, router e molti altri Protocolli : OpenVPN, IKEv2, WireGuard Metodi di pagamento: Carte di credito, PayPal, criptovalute, Google Pay e Amazon Pay Garanzia di rimborso: 45 giorni Abbonamento gratuito: Non disponibile



CyberGhost è una VPN innovativa che assicura elevati livelli di sicurezza e velocità e, ovviamente, la possibilità di navigare in totale anonimato.

Sono numerose le caratteristiche che hanno permesso la diffusione di questa innovativa VPN; la presenza di più di 9000 server in 91 Paesi è sicuramente una delle più importati. La presenza di un numero così elevato di server, assicura un’elevata velocità di navigazione, priva di blocchi o rallentamenti. Gli stessi livelli di velocità, si registrano anche in presenza di più dispositivi connessi; a tal proposito, con CyberGhost potrete connettere fino a 7 dispositivi simultaneamente, caratteristica che rende questa VPN ideale per l’uso casalingo o per chi ha necessità di connettere diversi dispositivi contemporaneamente. Inoltre, è supportata su tutti i principali sistemi operativi e su dispositivi di uso comune al giorno d’oggi, come le smart TV o le console di gioco.

Grazie alla presenza di protocolli di sicurezza affidabili, OpenVPN, IKEv2, WireGuard, CyberGhost assicura una protezione completa contro tutte le minacce online; la politica No Log è un’ulteriore garanzia di sicurezza, poiché tutti i dati e le attività online degli utenti non potranno essere tracciate in alcun modo.

Con questa peculiare VPN potrete anche godere di contenuti streaming, dipendenti dalla regione geografica, delle più famose piattaforme come Netflix, che altrimenti risulterebbero inaccessibili; allo stesso modo, potrete utilizzare CyberGhost per il torrenting in totale anonimato.

Sono disponibili diverse opzioni di abbonamento a pagamento, ma non è possibile usufruire del servizio gratuitamente; le scelte disponibili, permettono agli utenti di selezionare quello che si confà maggiormente alle proprie esigenze specifiche. A tal proposito, i prezzi potrebbero risultare leggermente più elevati, se paragonati a provider simili, ma grazie alla presenza di significativi sconti (soprattutto se si sceglie il piano biennale) potrete godere di tutte le funzionalità ad un prezzo parecchio competitivo. È infine opportuno sottolineare che, qualora il servizio non dovesse soddisfare le vostre aspettative, potrete chiedere un rimborso completo delle spese entro 45 giorni dall’acquisto.

Pro

Numerosi server in 91 Paesi; Protocolli di sicurezza affidabili; Politica Zero Log; Possibilità di connettere fino a 7 dispositivi simultaneamente; Garanzia di rimborso completo fino a 45 giorni dall’acquisto; Possibilità di aggirare le restrizioni ed accedere ai cataloghi Netflix di numerosi Paesi; Interfaccia intuitiva ed alla portata di tutti; Disponibile per numerosi sistemi operativi e dispositivi di uso comune.



Contro

Torrenting disponibile solo su server specifici; Assenza di un’opzione di abbonamento gratuita; Prezzi leggermente elevati se paragonati a provider simili.



Hide.me | Supporto IPv6 completo

Server: 2500+ server in 90+ Paesi Opzioni torrent: Solo su specifici server Netflix: Accesso ai cataloghi di numerosi Paesi Connessioni: Fino a 10 dispositivi contemporaneamente Sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, router, Amazon Fire TV Protocolli: OpenVPN, IKEv2/IPSec, WireGuard, SoftEther, SSTP Metodi di pagamento: Carte di credito, PayPal, criptovalute (Bitcoin), SEPA Garanzia di rimborso: 30 giorni Abbonamento gratuito: Disponibile



Hide.me VPN permette di navigare in totale anonimato e sicurezza e di accedere a contenuti esclusivi geo-dipendenti, offrendo un’esperienza sicura e completa a 360°.

Con più di 2500 server sparsi in 90+ Paesi, Hide.me permette di scegliere l’opzione più adatta alle proprie necessità di navigazione, offrendo sempre elevati livelli di velocità. La possibilità di poter connettere contemporaneamente fino a 10 dispositivi diversi, inoltre, rendere ancor più competitivo e lo rende ideale per l’uso familiare o per chi ha la necessità di connettere numerosi dispositivi simultaneamente. È inoltre supportata su tutti i principali sistemi operativi e sui dispositivi di uso comune come la Fire Stick di Amazon; questo fattore permette agli utenti di godere di numerosi servizi su molteplici piattaforme, a seconda delle proprie esigenze.

Il torrenting è abilitato ma solo su server specifici ma avrete la possibilità di accedere a tutti i cataloghi Netflix a prescindere dal Paese; Hide.me, infatti, aggira efficacemente le restrizioni geo-dipendenti e permette di visualizzare contenuti altrimenti inaccessibili in completo anonimato.

La politica Zero Log e protocolli di sicurezza affidabili ed efficaci, permettono inoltre una navigazione sicura e una protezione completa contro tutti i pericoli presenti nel web.

Hide.me VPN è anche disponibile in versione gratuita, seppur con alcune limitazioni in merito al numero delle connessioni ed alla velocità di navigazione, ed offre inoltre diversi piani di abbonamento, per andare i contro alle esigenze specifiche di tutti gli utenti. A tal proposito, i costi dei vari abbonamenti risultano abbastanza competitivi, oltre ad offrire una certa flessibilità. Un’ultima caratteristica, non per importanza, riguarda la possibilità di ricevere un rimborso spese completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Pro

Protocolli di sicurezza efficaci; Possibilità di utilizzare la VPN gratuitamente (con limitazioni); Politica No Log, per la massima privacy; Possibilità di connettere fino a 10 dispositivi simultaneamente; Garanzia di rimborso completo entro 30 giorni; Accesso a cataloghi Netflix geo-dipendenti; Prezzi competitivi.



Contro

Torrenting supportato solo su alcuni server; Alcuni server potrebbero risultare più lenti di altri.



Proton VPN | Con politica Zero Log

Server : 5000+ in 91 Paesi Opzioni torrent: Solo su specifici server Netflix: Accesso ai cataloghi di numerosi Paesi Connessioni: Fino a 10 dispositivi contemporaneamente Sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, Chromebook, Android, Android TV e iOS/iPadO Protocolli: OpenVPN, IKEv2/IPSec, WireGuard Metodi di pagamento: Carte di credito, PayPal, criptovalute (Bitcoin) Garanzia di rimborso: 30 giorni Abbonamento gratuito: Disponibile



Proton VPN è stata indicata come uno dei migliori provider del momento, grazie all’elevata velocità di navigazione e alla sicurezza garantita.

Proton VPN, grazie a più di 5000 server sparsi in 91 Paesi, consente una navigazione non solo completamente anonima ma anche parecchio veloce. Tra i diversi servizi offerti, Proton VPN permette di aggirare efficacemente le restrizioni dipendenti dalla regione geografica, per poter accedere ai cataloghi esclusivi delle piattaforme di streaming come Netflix. Allo stesso modo, il torrenting è supportato e permette di scaricare contenuti esclusivi in totale anonimato; a tal proposito, è necessario precisare che il torrenting, al momento, è supportato solo su alcuni server e non su tutti quelli disponibili.

Un’altra caratteristica degna di nota, riguarda la possibilità di poter connettere simultaneamente fino a 10 dispositivi diversi, come smartphone, tablet o SmartTV.

La presenza di protocolli efficaci è un’ulteriore conferma di garanzia poiché, in aggiunta alla politica Zero Log, permette agli utenti di proteggersi da tutte le minacce più comuni presenti sul web.

Per cercare di soddisfare le esigenze specifiche di tutti i propri utenti, Proton VPN offre inoltre diversi piani di abbonamento, con prezzi leggermente elevati ma perfettamente allineati alla qualità del servizio offerto; inoltre, è possibile utilizzare Proton VPN anche gratuitamente, seppure con diverse limitazioni. Per qualsiasi problematica, avrete a disposizione un servizio clienti efficiente e sempre disponibile, che vi aiuterà a risolvere dubbi o problemi in pochissimo tempo.

Infine, in caso di insoddisfazione, potrete richiedere il rimborso totale dei costi entro 30 giorni dall’acquisto.

Pro

Possibilità di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente; Protocolli di sicurezza affidabili; Politica Zero Log per la massima privacy; Supportata su tutti i principali sistemi operativi e dispositivi; Diversi metodi di pagamento sicuri; Elevati livelli di sicurezza; Più di 5000 server disponibili; Possibilità di accedere ai cataloghi Netflix di molteplici Paesi; Interfaccia intuitiva; Garanzia soddisfatti o rimborsati, entro 30 giorni dall’acquisto.



Contro

Torrenting supportato solo su alcuni server; Alcuni server potrebbero risultare più lenti di altri.



Windscribe | Diversi piani di abbonamento

Server: 69+ Paesi e 134 città Opzioni torrent: Solo su specifici server Netflix: Accesso ai cataloghi di numerosi Paesi Connessioni: Connessioni simultanee illimitate Sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, router e estensioni browser Protocolli: OpenVPN, IKEv2, WireGuard Metodi di pagamento: Carte di credito, PayPal, criptovalute Garanzia di rimborso: 3 Giorni Abbonamento gratuito: Disponibile



Windscribe si distingue per l’interfaccia innovativa ed intuitiva, per gli elevati livelli di sicurezza garantiti e per le numerose funzionalità disponibili.

Navigare in totale anonimato è possibile con Windscribe; questa VPN permette di godere di elevate velocità di navigazione grazie ai numerosi server ed alla possibilità di scegliere tra più di 100 città diverse. Grazie a Windscribe, potrete anche aggirare le restrizioni dei cataloghi delle più rinomate piattaforme di streaming, e godere di contenuti altrimenti inaccessibili.

Anche il torrenting è supportato, ma è limitato solo a specifici server. Ciò che però rende davvero unico Windscribe è la possibilità di poter godere di alcune delle principali funzioni in modo totalmente gratuito e di poter connettere un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente.

I protocolli di sicurezza, tra cui annoveriamo WireGuard, permettono connessioni sicure e proteggono dai maggiori pericoli del web, mentre la politica No Log consente di navigare in completo anonimato.

Windscribe offre diversi piani di abbonamento ma gli utenti potranno utilizzare una versione gratuita, seppur limitata, senza dover mai pagare. Purtroppo, i prezzi degli abbonamenti risultano relativamente elevati, ma allineati con la qualità del servizio offerto.

Infine, qualora non vi riteneste soddisfatti del servizio, potrete chiedere un rimborso totale delle spese entro 3 giorni.

Pro

Velocità di navigazione elevata; Interfaccia intuitiva ed alla portata di tutti; Possibilità di accedere ai cataloghi di Netflix di tutto il mondo; Sicurezza elevata; Privacy assicurata grazie alla politica No Log; Diversi piani di abbonamento; Disponibile anche in versione gratuita.



Contro

Torrenting supportato solo su alcuni server; Solo 3 giorni per richiedere il rimborso.



PrivateVPN | Assistenza e installazione gratuita

Server: 200+ server in 63 Paesi Opzioni torrent: P2P supportato su tutti i server Netflix: Accesso ai cataloghi di numerosi Paesi Connessioni: Fino a 6 dispositivi contemporaneamente Sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, iOS, Android Protocolli: OpenVPN, IKEv2/IPSec, L2TP, PPTP Metodi di pagamento: Carte di credito, PayPal, criptovalute Garanzia di rimborso: 30 Giorni Abbonamento gratuito: Non disponibile



PrivateVPN ha riscosso un moderato successo tra gli utenti che desiderano la massima sicurezza e privacy per le attività online; è caratterizzata da velocità elevate e offre molteplici servizi.

Con un numero moderatamente elevato di server, più di 200, PrivateVPN offre una copertura globale abbastanza estesa, permettendo ai suoi utenti di scegliere tra numerosi Paesi. Il torrenting è supportato su tutti i server, il che permette di scaricare molteplici contenuti legalmente ed in totale anonimato. La privacy e la sicurezza, inoltre, sono assicurate dalla presenza di protocolli affidabili come OpenVPN, IKEv2/IPSec, L2TP e PPTP e dalla politica Zero Log; grazie ad essi, potrete star certi che le vostre attività online non potranno essere tracciate in alcun modo. Per gli amanti dello streaming, PrivateVPN permette di aggirare i blocchi geo-dipendi dei diversi cataloghi delle piattaforme di streaming come Netflix; avrete quindi la possibilità di riprodurre numerosi contenuti esclusivi da tutto il mondo.

PrivateVPN permette anche la connessione simultanea fino a 6 dispositivi diversi, caratteristica che rende questo provider ideale per famiglie numerose o per chi necessità di connettersi su più dispositivi.

Purtroppo, non è disponibile un’opzione di abbonamento gratuito; fattore che obbliga gli utenti ad acquistare uno dei diversi piani di abbonamento disponibili; a tal proposito, potrete scegliere tra un piano mensile, trimestrale o biennale, usufruendo anche di sconti significativi. Nel caso in cui il servizio non dovesse soddisfare le vostre aspettative, potrete comunque richiedere un rimborso totale del costo dell’abbonamento entro 30 giorni dall’acquisto.

Pro

Possibilità di scegliere tra numerosi Paesi; Protocolli di sicurezza affidabili; Politica Zero Log per la massima privacy durante la navigazione; Torrenting e streaming concessi; Diverse opzioni di abbonamento; Prezzi competitivi; Garanzia di rimborso entro 30 giorni.



Contro

Nessun piano di abbonamento gratuito; Sito web principale non disponibile in italiano; Poche connessioni simultanee.



Caratteristiche chiave

Utilizzare la VPN per le attività online offre sicuramente molteplici vantaggi; dal poter navigare anonimamente al poter scaricare legalmente file torrent non coperti da copyright, fino alla possibilità di accedere a numerosi cataloghi delle piattaforme di streaming più famose anche in altri Paesi, la VPN rappresenta un servizio ad oggi indispensabile.

Oggigiorno, sono disponibili in rete numerose VPN diverse che si distinguono per molteplci aspetti o funzionalità; saper scegliere quella che maggiormente si confà alle proprie esigenze potrebbe non essere sempre semplice. Sono, infatti, numerose le caratteristiche chiave che andrebbero considerate con estrema attenzione prima di procedere con il download o l’iscrizione ad una delle molteplici VPN disponibili.

Detto questo, riteniamo opportuno descrivere nel dettaglio le varie caratteristiche principali e sicuramente più importanti che andrebbero considerate con estrema attenzione, così da poter fare una scelta ponderata e soprattutto che possa allinearsi perfettamente alle vostre esigenze specifiche.

Sicurezza e privacy

Il primo è forse più importante aspetto da considerare riguarda i livelli di sicurezza e di privacy; attualmente, la crittografia più sicura è la AES-256, quindi se la VPN da voi scelta dovesse utilizzarla, potrete star certi che i vostri dati saranno mantenuti al sicuro.

È inoltre opportuno verificare anche i protocolli di sicurezza che il servizio offre; tra i più sicuri, emergono i protocolli OpenVPN e IKEv2, molto diffusi nelle VPN più recenti. Altro aspetto da non sottovalutare è l’adozione della politica chiamata “No-Logs” o “Zero Logs”, la quale assicura che la VPN non terrà in alcun modo traccia delle vostre attività; accertatevi quindi che la VPN da voi scelta aderisca a quella peculiare politica e potrete star certi che navigherete in completo anonimato.

Per chi desidera ulteriori livelli di sicurezza, sono anche disponibili funzioni avanzate come il Killswitch o la protezione contro le fughe del DNS; queste funzioni, aumentano notevolmente la sicurezza della VPN, permettendovi di navigare anonimamente e senza preoccupazioni.

Infine, sarebbe opportuno anche verificare la giurisdizione del provider specifico della VPN poiché le legislazioni in merito alla privacy non sono uguali in tutti i Paesi. In alcuni casi, infatti, le leggi sulla privacy potrebbero essere più invasive rispetto ad altre; attualmente, paesi come Panama o Svizzera, offrono un servizio di protezione dei dati decisamente maggiore, se paragonato ad altri Paesi.

Assistenza clienti

Come per qualsiasi servizio, l’assistenza clienti svolge un ruolo fondamentale per assicurare che l’utente possa risolvere velocemente un eventuale problematica insorta. I servizi di VPN offrono quasi sempre un’assistenza clienti efficiente e sempre disponibile, pronta a risolvere qualsivoglia problematica in pochissimi minuti.

Questo è un aspetto fondamentale, soprattutto per gli utenti meno pratici, poiché oltre alla mera risoluzione dei problemi, potrebbe essere necessario il supporto di un operatore per comprendere meglio alcuni aspetti del servizio offerto.

Scegliere una VPN con un’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 è quindi preferibile, soprattutto se non si è molto pratici in materia. È opportuno sottolineare che molte VPN offrono anche un supporto telefonico, così da permettere agli utenti di poter ricevere una risposta non solo immediata ma decisamente più chiara e soddisfacente. Infine, è buona norma verificare la presenza di sezioni informative, guide e tutorial nel sito ufficiale della VPN scelta, in questo modo potrete risolvere autonomamente i vostri dubbi, anche senza la necessità di contattare un operatore.

Velocità

Navigare velocemente e senza intoppi è una priorità assoluta al giorno d’oggi, a prescindere dall’attività che si intende svolgere. A tal proposito, alcune VPN potrebbero rallentare la velocità della vostra connessione, rendendo la navigazione decisamente più frustrante. È quindi assolutamente consigliabile scegliere VPN che offrano server affidabili e veloci. Questo è un aspetto chiave, soprattutto se si intende utilizzare il servizio per il download di grandi file, lo streaming di contenuti di alta qualità e per il gaming online.

Per poter verificare la velocità del provider scelto, potrebbe essere utile leggere recensioni online o convalidare i risultati dei test di verifica che molte VPN pubblicano sul loro sito web.

Infine, alcuni provider consigliano anche i server migliori e più veloci rispetto alla propria area geografica; in linea generale, consigliamo di scegliere sempre i server più vicini alla propria posizione per poter godere di elevati livelli di velocità.

Server

Uno degli aspetti fondamentali che determina la qualità generale del servizio riguarda il numero e la distribuzione dei server. Maggiori sono i server disponibili, maggiore sarà la velocità di navigazione e la possibilità, quindi, di trovare una connessione poco affollata.

Una VPN con pochi server, infatti, costringe i suoi utenti a connettersi simultaneamente agli stessi, causando blocchi o rallentamenti significativi della connessione. Preferire, quindi, provider con migliaia di server è sicuramente la scelta migliore se si desidera navigare velocemente e senza intoppi. È anche importante la posizione geografica dei vari server disponibili; una VPN che offre la possibilità di connettersi in numerosi Paesi, come ExpressVPN o CyberGhost, risulterà sicuramente più versatile e non limiterà in alcun modo le vostre attività online.

Solo con la presenza di molteplici Paesi avrete accesso a numerosi contenuti in tutto il mondo e godere anche di maggior prestazioni in termini di velocità, poiché, eviterete il congestionamento della rete.

Opzioni torrent

Se sei solito scaricare file torrent tramite P2P, allora dovrai assicurarti che la VPN supporti questa funzionalità e che sia ottimizzata per rendere il servizio sicuro e veloce.

Non tutte le VPN disponibili in rete offrono questo peculiare servizio o, in determinati casi, anche se presente possiede limitazioni significative in merito al volume ed alla quantità di dati scaricabili.

È quindi assolutamente necessario assicurarsi che la VPN che si intende scegliere, offra il supporto P2P e che non imponga limitazioni eccessivamente stringenti. In alcuni casi, inoltre, il torrenting potrebbe essere disponibile solo su alcuni e specifici server, come nel caso di Windscribe o Proton VPN ad esempio, caratteristica che potrebbe limitare la velocità di download; è quindi fondamentale attenzionare anche questo aspetto se il download di torrent è un’attività frequente, così da poter valutare il servizio più adatto alle proprie necessità specifiche.

Infine, sarebbe opportuno verificare anche la presenza di protocolli di sicurezza appositamente studiati per proteggere la privacy degli utenti; tra queste, funzioni come il Killswitch o quelle specifiche per proteggere gli utenti contro le fughe DNS, risultano essere oggi le più efficaci.

Netflix

Sono sempre più numerosi gli utenti che si affidano a piattaforme di streaming come Netflix; quest’ultima è oramai nota in tutto il mondo ma non offre sempre gli stessi contenuti. I cataloghi di Netflix, infatti variano da Paese a Paese e se, ad esempio, desiderate riprodurre un film specifico, questo potrebbe non essere presente nel catalogo della vostra regione geografica.

In questi casi, l’utilizzo di una VPN risulta assolutamente necessario poiché vi permette di aggirare i blocchi geografici e di accedere comunque ai cataloghi di altri Paesi in modo anonimo e sicuro.

Un altro aspetto fondamentale da attenzionare, soprattutto nel caso dello streaming di contenuti, riguarda la presenza di server ottimizzati dedicati proprio per questo servizio; in questo modo, potrete godervi i vostri film o le vostre serie tv preferite senza dover aspettare il caricamento e soprattutto, senza andare i contro a fastidiosi blocchi durante la riproduzione.

Connessioni

Il numero di connessioni simultanee possibili varia in base al tipo di VPN; in alcuni casi, il provider può offrire un numero di connessioni illimitato, in questo modo potranno connettersi simultaneamente più utenti senza andare in contro a blocchi.

In altri casi, invece, il numero delle connessioni simultanee è limitato, ciò significa che solo un certo numero di persone potrà usufruire della VPN nello stesso momento; è importante sottolineare che, generalmente, i provider consentono almeno 10 connessioni contemporanee come PlanetVPN o NordVPN, ma questo valore può variare per eccesso o per difetto. A tal proposito, alcuni provider offrono anche connessioni illimitate, come Windscribe o SurfShark.

È quindi fondamentale prendere in considerazione anche questo aspetto, soprattutto se si ha la necessità di utilizzare la VPN su più dispositivi simultaneamente.

Sistemi operativi

Altro aspetto fondamentale da considerare i sistemi operativi supportati dalla VPN; quasi tutti i provider permettono il download sui più comuni sistemi operativi utilizzati oggi, come: Windows, macOS e Linux, ma, in rari casi, potrebbero non essere tutti supportati.

Le migliori VPN, ovviamente, sono compatibili su tutte le tipologie di sistemi, compresi i dispositivi mobile; in quest’ultimo caso, avrete la possibilità di utilizzare il servizio anche sui sistemi operativi per mobile Android e iOS, così da poter navigare in tutta sicurezza e senza restrizioni geografiche anche con i vostri smartphone o tablet.

Inoltre, alcune VPN offrono il supporto anche per le smart TV, i router e in dispositivi per lo streaming di contenuti, come la Fire Stick di Amazon; le migliori VPN, inoltre, sono compatibili con le console di gioco più utilizzate: xBox, Playstation e Nintendo Switch, come nel caso di NordVPN.

Consigliamo quindi di attenzionare questo aspetto già dal principio, per evitare di selezionare una VPN non supportata dal vostro sistema operativo.

Protocolli

Tra i diversi aspetti che determinano la qualità ed anche la sicurezza di una VPN, il numero e la tipologia di protocolli disponibili sono sicuramente i più significativi; questi determinano infatti il livello di sicurezza e di velocità che caratterizza un provider, determinandone di conseguenza anche la sua qualità generale.

Sono numerosi i protocolli utilizzati dai servizi di VPN oggi disponibili, ma per aiutarvi nella scelta, abbiamo creato un elenco con i migliori, e più sicuri, protocolli disponibili:

PPTP: Protocollo veloce ma ritenuto meno sicuro, in quanto più datato; L2TP/IPsec: Protocollo molto sicuro ma più lento, se paragonato agli altri; OpenVPN: Protocollo rinomato e frequentemente utilizzato, famoso per l’elevata sicurezza e velocità; IKEv2: Protocollo estremamente veloce, caratterizzato anche da un’estrema velocità di riconnessione; WireGuard: Il più recente protocollo inserito che offre elevati livelli di velocità e sicurezza.



È fondamentale accertarsi che il servizio scelto utilizzi alcuni, se non tutti, i protocolli sopra menzionati, in quanto determinano la qualità generale del servizio.

In alcuni casi, è anche possibile scegliere il protocollo che si desidera utilizzare in base all’attività da svolgere online.

Metodi di pagamento

Tutte le migliori VPN offrono un piano di abbonamento che può essere mensile, annuale o biennale i cui costi variano in base al servizio specifico scelto.

Per poter avere l’accesso a tutte le funzionalità del servizio è quindi necessario selezionare uno dei piani di abbonamento disponibili, in base alle proprie esigenze, e procedere poi con il pagamento.

A tal proposito, i migliori provider offrono sempre metodi di pagamento sicuri ed affidabili, come PayPal o le carte di credito VISA e Mastercard, permettendo a tutti gli utenti di procedere con la tipologia desiderata.

C’è però un aspetto da considerare, soprattutto se si ha la necessità di mantenere l’anonimato; le migliori VPN oggi disponibili, offrono anche metodi anonimi come le criptovalute, in questo modo potrete acquistare il piano che maggiormente si confà alle vostre esigenze con il massimo della privacy.

Garanzia di rimborso

Alcune VPN offrono anche la possibilità di ricevere un rimborso delle spese di abbonamento, qualora non venissero soddisfatte le aspettative dell’utente. Ciò significa che avrete la possibilità di riottenere i soldi spesi per usufruire del servizio, nel caso in cui non foste soddisfatti della VPN acquistata.

È fondamentale però verificare il periodo di rimborso ed anche la procedura da svolgere per poterlo ottenere. La maggior parte delle VPN offrono la possibilità di poter richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto (come Hide.me o PrivateVPN ad esempio, per citarne qualcuno), ma in alcuni casi il periodo potrebbe essere anche più lungo, 45 giorni nel caso di CyberGhost, o nettamente inferiore, 3 giorni nel caso di Windscribe.

Assicuratevi, anche, che il lasso di tempo a disposizione sia abbastanza lungo e che la procedura sia semplice ed alla portata di tutti. Quest’ultimo aspetto è fondamentale poiché procedure eccessivamente lunghe e macchinose potrebbero rendere difficile l’invio della richiesta e causando, nel peggiore dei casi, perdita di tempo e soldi.

Abbonamento gratuito

Tra i molteplici servizi offerti dalle migliori VPN, la possibilità di poter usufruirne in modo totalmente gratuito è sicuramente un vantaggio da non sottovalutare. Tutte, o quasi, le VPN oggi disponibili danno la possibilità ai loro utenti di utilizzare la versione gratuita, senza impegno di acquisto.

Ovviamente, rispetto alle versioni Pro o Premium a pagamento, quella gratuita presenta delle limitazioni in merito alla velocità del servizio ed al numero di Paesi e dati disponibili. L’abbonamento gratuito, però, è parecchio utile perché consente agli utenti di testare alcune funzioni del servizio così da poter valutare se la VPN possa o meno fare al proprio caso.

Inoltre, in alcuni casi è possibile usufruire di un periodo di prova gratuito ma limitato, durante il quale saranno disponibili tutte le funzionalità della versione a pagamento; in questo modo, potrete valutare l’efficienza e la qualità della VPN prima di procedere con l’acquisto.

Prezzo

Il prezzo dei vari abbonamenti varia in base alla VPN scelta; consigliamo di confrontare preventivamente i prezzi e di valutare la convenienza in base al rapporto qualità-prezzo. Per gli utenti che utilizzano di frequente i servizi offerti dalla VPN, potrebbe risultare molto più conveniente un abbonamento mensile, annuale o addirittura biennale, poiché questi piani presentano spesso sconti significativi. Coloro i quali, invece, necessitano della VPN per un periodo limitato, potrebbero trovare più conveniente un abbonamento mensile.

È, inoltre, fondamentale accertarsi dell’eventuale presenza di costi aggiunti per poter ottenere determinati servizi extra; in alcuni casi, infatti, potrebbe essere richiesto un costo aggiunti per aumentare il numero di connessioni simultanee possibilità o per specifiche funzionalità.

Prima di procedere con l’acquisto dell’abbonamento che più si confà alle vostre esigenze, valutate con attenzione il rapporto qualità prezzo, l’eventuale presenza di sconti, che vengono inseriti durante determinati periodi dell’anno, ed eventuali costi extra, in questo modo non andrete in contro a spiacevoli sorprese.

Come funziona una VPN?

Con VPN, acronimo di Virtual Private Network, permette di creare una connessione anonima, crittografata e assolutamente sicura tra un dispositivo, sia esso un computer, uno smartphone o un tablet, ed un server VPN. Senza addentrarci in dettagli troppo specifici, una VPN nasconde l’indirizzo IP reale del dispositivo e cifra tutti i dati, permettendo all’utente di navigare anonimamente ed accedere a servizi geo-dipendenti altrimenti inaccessibili.

Inoltre, una VPN offre una protezione elevata dai pericoli più comuni del web, permettendo di mantenere maggiormente al sicuro i dispositivi durante tutte le attività svolte online.

Il funzionamento di una VPN è abbastanza semplice, generalmente sarà necessario scaricare l’estensione o l’app, dal sito ufficiale, e attivare il servizio durante la navigazione; una volta attiva, la VPN nasconderà l’indirizzo IP, rendendo il dispositivo irrintracciabile, e nel frattempo fungerà da barriera contro pericoli come malware, oltre a bloccare anche eventuali annunci pubblicitari fastidiosi che tendono spesso a rallentare la velocità di caricamento e navigazione.

Conclusioni

In conclusione, i servizi offerti dalle VPN sono indispensabili per gli utenti che desiderano svolgere le proprie attività online in modo sicuro e soprattutto anonimo. Un’altra ragione per cui l’utilizzo di una VPN risulta necessario riguarda la possibilità di poter accedere a contenuti geo-dipendenti, sia per lo streaming sia per il torrenting, aggirando le restrizioni in totale anonimato.

Infine, una VPN permette anche di mantenere al sicuro i propri dispositivi durante la navigazione, permettendo agli utenti di navigare in totale tranquillità e sicurezza.

Domande frequenti

Quanto è utile una VPN?

Una VPN è estremamente utile per tutti gli utenti che navigano online; grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati le vostre attività online non solo saranno completamente anonime, poiché tutti i dati vengono crittografati, ma anche del tutto sicure. Inoltre, l’utilizzo della VPN permette anche l’accesso a contenuti limitati a specifiche aree geografiche, permettendovi di accedere a siti web, cataloghi di streaming o file torrent altrimenti inaccessibili nella vostra area.

Come si nasconde un indirizzo IP?

Per nascondere l’indirizzo IP di un dispositivo, sia esso un computer o un device mobile, il metodo più sicuro è sicuramente l’utilizzo di una VPN. In rete, sono disponibili diverse opzioni sicure ed affidabili, che permettono di navigare in completo anonimato anche in modo gratuito.

Un altro metodo per nascondere un indirizzo IP potrebbe essere l’utilizzo di un browser Tor (The Onion Router), ma questo può risultare più lento a causa della complicata natura della rete Tor.

Quali sono le migliori VPN?

Le VPN di qualità disponibili oggi sono molteplici, ma dopo aver analizzato le migliori opzioni disponibili abbiamo stilato la lista presente in questa recensione. Tra queste, PlanetVPN, ExpressVPN e NordVPN risultano essere le migliori in assoluto.

Quanto costa attivare una VPN?

Il costo di una VPN è variabile e dipende principalmente dalle funzionalità disponibili, dal numero di connessioni simultanee possibili e dalla durata dell’abbonamento scelto. Un abbonamento annuale, ovviamente, comporterà costi maggiori rispetto ad uno mensile ma risulta generalmente più conveniente.

In generale, i costi mensili si aggirano intorno ad una media di 7/10€, ma questa è solo una stima approssimativa e può variare significativamente.

Come provare una VPN gratis?

Molte VPN mettono a disposizione sia la versione a pagamento che quella gratuita; quest’ultima, ovviamente, non permette di utilizzare tutti i servizi disponibili ma solo alcuni però non comporta alcun costo aggiuntivo. È anche possibile iscriversi all’eventuale periodo di prova, se disponibile, che vi permetterà di accedere a tutti i servizi offerti dall’abbonamento a pagamento per un breve periodo di tempo.

È opportuno sottolineare che non tutte le VPN sono disponibili in versione gratuita e non offrono sempre la il periodo di prova.

È possibile cambiare indirizzo IP senza VPN?

Si, sono diversi i metodi che permettono di cambiare l’indirizzo IP di un dispositivo senza l’utilizzo di una VPN; alcune procedure, però, richiedono un certo grado di competenza e conoscenze informatiche poiché potrebbero risultare parecchio macchiose per i meno esperti.

I metodi ad oggi disponibili per cambiare l’indirizzo IP senza VPN sono:

Modifica manuale della VPN Riavvio del modem o del router Utilizzo di un Proxy Utilizzare una rete pubblica Utilizzare una connessione mobile Utilizzare un browser Tor



Cosa succede se non uso una VPN?

Senza un VPN l’indirizzo IP del dispositivo utilizzato per navigare online sarà esposto e potrà essere visualizzato dai siti web visitati; in questo modo, potrebbero risalire alla vostra posizione geografica o, nel peggiore dei casi, il vostro indirizzo IP potrebbe essere utilizzato per attività dannose e non legali, come attacchi DDos.

Inoltre, senza una VPN non sarà possibile accedere a contenuti geo-dipendenti e le vostre attività online potrebbero essere tracciate.