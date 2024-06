I migliori router Wi-Fi con SIM del 2024

I migliori 8 router Wi-Fi con SIM per rete wireless

Negli ultimi anni gli operatori di telefonia mobile hanno reso disponibili sul mercato dei dispositivi di connessione denominati router WiFi con SIM. Questi piccoli apparati permettono di connettersi ad Internet sfruttando la rete cellulare 4G/LTE grazie all’inserimento di una SIM dati. I router WiFi con SIM sono una soluzione molto versatile e pratica per navigare da casa o dall’ufficio senza il vincolo dei cavi.Possono infatti essere utilizzati come back-up di rete in caso di guasti alla linea fissa, o per connettere dispositivi in luoghi non raggiunti dalla fibra o dall’ADSL. Particolarmente indicati anche per lo smart working, la didattica a distanza o per vacanze e soggiorni fuori sede.

In questa guida andremo a descrivere e confrontare i 8 migliori router WiFi con SIM attualmente disponibili sul mercato. Vedremo le caratteristiche tecniche, le potenzialità, le funzionalità aggiuntive e il rapporto qualità-prezzo di ciascun modello, in modo da individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze di navigazione e di copertura wireless.

TOP-8 migliori router wifi con sim

TP-Link TL-MR110 Cat4 Router 4G LTE Wireless N300Mbps | Meglio di meglio

Tipologia: Router WiFi con Sim

Porte 4, LAN: LAN e LAN-WAN

Download massimo: Fino a 150Mbps

Upload massimo: Fino a 20Mbps

Caratteristiche speciali: single band

Buon router discreto. Esteticamente, è ben riuscita: in plastica nero lucido, con LED di funzione orizzontali a filo della scocca e dotata di due antenne snodabili posteriori. Il router riconosce automaticamente i parametri del gestore, senza richiedere l’inserimento manuale di dati come APN o MCC.

È necessario rimuovere il PIN della SIM prima di inserirla nel router, altrimenti non si connette alla rete. Questo router 4G+ Cat6 ha la capacità di aggregare due bande di frequenza per aumentare la velocità.

Pro

Facile da configurare

4 porte ethernet

Contro

Necessario scaricare l’applicazione

Ricezione del wifi

Tipologia: Router WiFi con Sim

Porte LAN: Fast ethernet

Download massimo: Fino a 420Mbps

Upload massimo: Fino a 105Mbps

Caratteristiche speciali: single band, 2.4GHz

Il design compatto e pulito del TL-MR6400 lo rende adatto a qualsiasi ambiente domestico o ufficio. Le antenne staccabili offrono una maggiore flessibilità nella disposizione e nell’ottimizzazione del segnale. L’installazione è estremamente semplice e non richiede configurazioni complicate: basta inserire la scheda SIM, accendere il router e sei pronto a navigare.

Le prestazioni di rete del TL-MR6400 sono impressionanti. Grazie alla sua tecnologia LTE avanzata, offre una connessione veloce e affidabile, ideale per lo streaming di contenuti multimediali ad alta definizione, il gaming online e il lavoro da remoto. La connettività wireless N300 assicura una copertura uniforme e stabile in tutta la casa o l’ufficio.

Pro

Facile installazione

Ottime prestazioni

Contro

La frequenza è solo 2,4 GHz

Non supporta il 5G

Tenda 4G03 Pro Router 4G LTE | Miglior rapporto qualità/ prezzo

Tipologia: Router WiFi con SIM

Porte LAN: 2

Download massimo: Fino a 300Mbps

Upload massimo: Fino a 50Mbps

Caratteristiche speciali: 2,4GHz – Wi-Fi 4

SIM Card: nano sim card

Funzionante, leggero e minimale, fa il suo lavoro anche in zone dove il segnale della SIM è scarso. Nel complesso, lo consiglio. Dispone di 2 porte Ethernet che permettono una connessione diretta e può essere utilizzato per amplificare il segnale con appositi ripetitori o amplificatori.

Permette ottimi risparmi ogni mese e il segnale è forte in un piccolo appartamento e la connessione è comunque veloce.

Pro

Economico

Veloce da montare

Contro

Minimale

La frequenza è solo 2,4 GHz

TP-Link M7000 Saponetta 4G LTE | Configurazione semplice

Tipologia: Router WiFi con SIM

Download massimo: Fino a 150Mbps

Dispositivi wireless supportati: massimo 10 dispositivi

Caratteristiche speciali: 2,4 GHz

La batteria da 2000mAh garantisce un’ottima autonomia di 6-7 ore con utilizzo normale, un ottimo valore per un router così economico.

L’installazione tramite l’app dedicata è semplice, ma l’interfaccia grafica della GUI potrebbe essere migliorata per le configurazioni avanzate.

Pro

Molto economico

Ottima autonomia

Piccolo come dimensioni

Contro

La frequenza è solo 2,4 GHz

Mercusys TP-Link MB110-4G Router 4G LTE | Compatibile con tutti gli operatori

Tipologia: Router WiFi con SIM

Porte LAN: 2 Porte Fast Ethernet (1 LAN-WAN + 1 LAN)

Download massimo: Fino a 150Mbps

Upload massimo: Fino a 50Mbps

Dispositivi wireless supportati: massimo 32 dispositivi

Caratteristiche speciali: Nano SIM card

Il modem ha un design molto bello e dimensioni abbastanza contenute, nello specifico 9 x 9.2 x 15 cm per circa 300 grammi, di colore bianco opaco in ABS. Supporta velocità 4G Cat 4 fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, operando su una singola frequenza a 2.4 GHz.

Sul retro, oltre alle due porte per le antenne esterne (poste sotto una mascherina facilmente rimovibile), il modem dispone di due porte Fast Ethernet (1 LAN + 1 LAN-WAN) per la connessione via cavo a dispositivi senza Wi-Fi, un tasto WPS/RESET che, se premuto per più di 5 secondi, ripristina il router, oppure, se premuto per 1 secondo, attiva la funzione WPS per connettere dispositivi Wi-Fi senza inserire manualmente la password

Pro

Prezzo ed affidabilità

Dimensioni ridotte

Possibilità di installare antenne esterne per aumentare il segnale

Contro

Supporta solo il 4G

Frequenza disponibile solo 2.5GHz

STRONG 4ROUTER300M LTE | Istalazzione veloce

Tipologia: Router WiFi con SIM

Porte LAN: 1 porta Ethernet

Download massimo: Fino a 150Mbps

Upload massimo: Fino a 50Mbps

Dispositivi wireless supportati: massimo 32 dispositivi

Caratteristiche speciali: 2,4 GHz

Tipo di rete: 4G, 3G, 2G

Il design è pulito e lineare, con dimensioni contenute e una scocca in plastica opaca. Sul davanti sono presenti cinque LED. Sulla parte superiore, si trovano i due unici tasti: Power (accensione/spegnimento) e WPS (per il collegamento rapido dei dispositivi).

È possibile effettuare chiamate collegando un telefono normale con presa RJ11 (chiamate normali, non VOIP) con ottimo audio. Inoltre, tramite l’app o il web, è possibile leggere i messaggi ricevuti sulla scheda inserita all’interno (vedi video), il che è importantissimo per codici di verifica e messaggi dell’operatore.

Pro

Ottimo in seconde case o ufficio

Possibile inserire antenna

Contro

Non adatto se si devono utilizzare più di 32 dispositivi

Non adatto se bisogna collegare più dispositivi con cavo ethernet

Mercusys TP-Link MB230-4G | Miglior senza configurazione

Tipologia: Router WiFi con SIM

Porte LAN: 2 Porte Gigabit Ethernet (1 LAN-WAN + 1 LAN)

Download massimo: Fino a 300Mbps

Upload massimo: Fino a 50Mbps

Caratteristiche speciali: dual band

Facile da installare e configurare, arriva a casa in una scatola contenente le istruzioni e un cavo Ethernet. La copertura è molto buona e stabile, mentre su due piani, la copertura è ancora accettabile, ma comunque debole in alcune zone.

Il dispositivo offre una connessione a doppia banda (la seconda banda, quella più veloce, ha per definizione una copertura limitata). Consigliato a chi vuole usarlo su un piano o al massimo due, oppure vuole installare un dispositivo per piano senza spendere una cifra esagerata.

Pro

Facile installazione

Ottima qualità del prodotto

Contro

Costo elevato

Peso del prodotto

Non ha una porta USB

TP-Link TL-MR105 Cat4 Router | Opzione con app control

Tipologia: Router WiFi con SIM

Porte LAN: 1 porta LAN e 1 porta LAN-WAN Fast Ethernet

Download massimo: Fino a 300Mbps

Dispositivi wireless supportati: massimo 32 dispositivi

Caratteristiche speciali: 2.4GHz

La copertura e le prestazioni del router sono buone; le antenne interne garantiscono una ricezione del segnale 4G ottimale e una diffusione del WiFi in tutta la casa. Inoltre, il router ha due porte per collegare antenne esterne, che possono migliorare ulteriormente la qualità del segnale se necessario.

Il router ha un design semplice ed elegante, si integra bene con l’arredamento e non occupa molto spazio. Dispone di LED che indicano lo stato della connessione, della batteria e del WiFi. Ha anche una batteria integrata che gli permette di funzionare in caso di blackout, garantendo la continuità del servizio.

Pro

Firewall SPI

Controllo parentale

Contro

Problemi lettura SIM

Non sempre ottime prestazioni

Come funzionano i router con SIM

Il funzionamento di un router con SIM è piuttosto semplice e simile a quello di uno smartphone che utilizza dati mobili per connettersi a Internet. Una volta inserita una SIM card valida all’interno del router, il dispositivo si connette alla rete mobile del provider di servizi, proprio come farebbe un telefono cellulare.

Il router con SIM converte poi questo segnale mobile in un segnale Wi-Fi, permettendo a vari dispositivi come computer, tablet e smartphone di connettersi a Internet attraverso la rete Wi-Fi creata. Alcuni router con SIM offrono anche porte Ethernet, consentendo di collegare dispositivi cablati per una connessione ancora più stabile e veloce.

La configurazione di questi router è solitamente intuitiva, spesso gestibile tramite un’applicazione mobile o un’interfaccia web. Inoltre, molti router con SIM supportano funzioni avanzate come la configurazione di reti ospiti, il controllo parentale e le impostazioni di sicurezza per proteggere la rete da accessi indesiderati.

Perché comprare un router Wifi?

L’accesso a Internet è diventato una delle attività più solite al mondo. Oggi sarebbe impensabile non avere accesso alla rete nelle nostre case; Internet è diventato un bisogno primario. Una delle migliori soluzioni per rendere ancora più agevole questa connessione è l’utilizzo di un modem wireless di qualità. Questo dispositivo ti garantisce un segnale Internet costante e affidabile, che copre l’intera area della tua abitazione senza lasciare zone senza copertura. In certi casi, le connessioni cablate non sono la soluzione ideale. Questo può dipendere dalla struttura della tua casa o da zone poco coperte dal segnale Internet. Grazie alle antenne del modem router, hai la possibilità di estendere il segnale Internet e amplificarlo a tuo piacimento. Finalmente, potrai godere di una connessione disponibile in ogni angolo della tua casa o ufficio. Se sei un appassionato di videogiochi o ti piace guardare film e ascoltare musica in streaming ad alta definizione, una connessione wireless è imprescindibile per la tua abitazione.

Router LTE WiFi

Alcuni router offrono una vasta gamma di funzionalità avanzate che vanno oltre la semplice connessione Internet. Uno di questi è la presenza di una porta WAN esterna aggiuntiva, che consente di collegare un secondo modem e utilizzare solo la parte router, ideale per chi ha esigenze particolari o necessita di una connessione ridondante per garantire la continuità del servizio. Inoltre, molti router sono dotati di uno switch di rete integrato, che fornisce multiple porte RJ45 per collegare dispositivi cablati come computer, console di gioco o stampanti di rete. Questo consente di creare una rete cablata stabile e affidabile all’interno della propria abitazione o ufficio. Un’altra caratteristica comune è la presenza di un access point Wi-Fi integrato, che offre connettività senza fili per dispositivi come smartphone, tablet e laptop.

In alcuni modelli avanzati, è presente anche una porta RJ11, che consente di collegare un telefono per utilizzare la parte voce della SIM attraverso la rete 2G/3G o 4G, sfruttando ad esempio il VoLTE per chiamate di alta qualità. Inoltre, è possibile configurare un account SIP per gestire una numerazione VoIP, consentendo di effettuare e ricevere chiamate tramite Internet anziché tramite la rete telefonica tradizionale. Infine, alcuni router dispongono di una porta USB che consente di collegare dispositivi di archiviazione esterna, come penne USB o dischi rigidi, per condividere file e documenti all’interno della rete domestica o aziendale. Questa funzionalità trasforma il router in una sorta di NAS (Network Attached Storage), consentendo di accedere ai file da qualsiasi dispositivo connesso alla rete. Insomma, quella che comunemente chiamiamo “router 4G” in realtà racchiude un’ampia gamma di funzionalità e possibilità che possono soddisfare le esigenze di connettività e comunicazione più avanzate.

Come scegliere il router con SIM

Scegliere il giusto router con SIM richiede la considerazione di diversi fattori per assicurarsi che il dispositivo soddisfi le tue esigenze specifiche. Innanzitutto, verifica la compatibilità con le reti mobili disponibili nella tua area. È importante scegliere un router che supporti le bande di frequenza utilizzate dal tuo provider di servizi per garantire una connessione stabile e veloce. Con l’avvento delle reti 5G, potrebbe essere vantaggioso optare per un modello che supporti anche questa tecnologia per future esigenze di connettività.

Un altro aspetto cruciale è la velocità di connessione. Controlla le specifiche del router per capire quali sono le velocità massime supportate. Per un uso intensivo di internet, come streaming in HD, gaming online o videoconferenze, è importante scegliere un router con SIM che offra alte velocità di download e upload. La presenza di porte Ethernet può essere utile se prevedi di collegare dispositivi cablati, offrendo una connessione più stabile e riducendo la latenza.

La copertura del segnale Wi-Fi è un altro fattore importante. Assicurati che il router possa coprire efficacemente l’area desiderata. Modelli con antenne esterne regolabili tendono a offrire una copertura migliore rispetto a quelli con antenne interne. La batteria può essere un elemento decisivo per chi ha bisogno di mobilità: alcuni router con SIM sono dotati di batterie interne ricaricabili, permettendo di avere internet anche in assenza di alimentazione elettrica.

Infine, considera le funzionalità aggiuntive come la gestione tramite app, la possibilità di configurare reti ospiti, il controllo parentale e le impostazioni di sicurezza avanzate. Queste caratteristiche possono migliorare significativamente l’esperienza d’uso e la gestione della rete. Leggi le recensioni degli utenti e verifica le certificazioni per assicurarti di acquistare un prodotto affidabile e sicuro. Prendendo in considerazione tutti questi aspetti, sarai in grado di scegliere un router con SIM che garantisca una connessione internet stabile e veloce, adattandosi perfettamente alle tue esigenze di connettività.

Tipologie

Router con SIM “a saponetta”:

Questa categoria di router è ideale per chi necessita di navigare a distanza da casa. Sono particolarmente adatti per i nomadi digitali, come blogger o freelance, che lavorano in movimento utilizzando il loro portatile nei luoghi più disparati (bar, spiagge, locali, ecc.), spesso viaggiando in continuazione. Per queste esigenze, è essenziale che il router sia utilizzabile in movimento, di qualità e garantisce ottime prestazioni in termini di copertura del segnale 4G/5G e di durata della batteria. Deve inoltre essere compatto, leggero e con un tempo di ricarica veloce.

Router con SIM fissi

Questa tipologia di router è perfetta per portare internet in zone prive di connettività tradizionale (adsl, fibra). Sono da preferire quando si necessita di internet in aree non connesse, come case al mare o in zone montane dove ottenere connessioni tradizionali risulta più complicato. Per queste esigenze, è consigliabile utilizzare router fissi con SIM che offrano ottime performance in termini di copertura WiFi e 4G/5G. A differenza dei router “a saponetta”, questi sono molto simili ai router tradizionali, alimentati elettricamente e non utilizzabili in mobilità. Hanno due o più antenne esterne direzionali e possono raggiungere distanze di copertura (teoriche) fino a 100 m. È fondamentale posizionare questo tipo di router nella zona della casa con la migliore copertura 4G/5G per garantirne l’efficacia.

Smartphone e funzionalità Hotspot

Qualora sia necessario navigare in internet con il proprio portatile, è possibile utilizzare lo smartphone e la funzione Hotspot. Questo permette di trasformare temporaneamente lo smartphone in un router con SIM per ottenere una connessione stabile e performante. Tuttavia, è consigliabile utilizzare questa opzione solo occasionalmente per evitare di esaurire rapidamente la batteria dello smartphone, esaurire i dati mobili e bloccare l’utilizzo dello smartphone durante il lavoro.

Chiavette USB

Questa soluzione, molto diffusa fino a qualche anno fa soprattutto in ambito aziendale, offre la connessione in mobilità tramite un unico dispositivo collegato alla porta USB del portatile. Tuttavia, presenta alcuni svantaggi come la limitazione alla connessione di un solo dispositivo, l’impossibilità di scegliere il contratto più adatto alla propria situazione e l’assenza della gestione del WiFi. Pertanto, se possibile, è consigliabile optare per un router con SIM “a saponetta”, non brandizzato, per avere maggiore flessibilità nella scelta dell’operatore e delle opzioni contrattuali.

Velocità di download e upload del router (LTE, 4G e 5G)

La velocità di download e upload del router con SIM è uno dei fattori più importanti da considerare poiché influenzerà la qualità della tua esperienza di navigazione su internet. Questi valori sono strettamente legati alla tecnologia del router in relazione alla connettività mobile della SIM (categoria LTE). I parametri da valutare sono due: velocità di download e velocità di upload. Questi valori dipendono dalla categoria LTE supportata dal router e vengono espressi in Megabit al secondo (Mbps). Le categorie LTE nell’area UE variano dalla categoria 0 alla categoria 19. Le più comuni sono quelle comprese tra la categoria 0 e la categoria 5, che prevedono velocità massime di download fino a 300 Mbps e upload fino a 75 Mbps, per arrivare anche oltre 1 Gbps con il 5G.

È importante tenere presente che le velocità dichiarate dai produttori sono teoriche e la velocità effettiva di navigazione dipende da molti fattori. È improbabile raggiungere costantemente la velocità teorica dichiarata. Inoltre, è fondamentale che la tua SIM sia compatibile con la tecnologia del router. Se acquisti un router 5G con una velocità di download teorica di 1 Gbps ma la tua SIM non supporta il 5G, non potrai sfruttare appieno le potenzialità del router. Lo stesso vale anche al contrario.

SIM supportate

Ultimo, ma non meno importante, è fondamentale verificare quale formato di SIM è supportato dal router, ovvero mini, micro e nano SIM. È anche consigliabile controllare le specifiche della SIM utilizzata, poiché sul mercato esistono diverse tipologie di SIM: sim classiche (voce e dati), sim solo dati e sim solo voce. Se possiedi una SIM solo voce, questa non può essere utilizzata per la connessione a un router con SIM. In tal caso, sarebbe opportuno optare per una SIM solo dati, che consentirà di sfruttare appieno le potenzialità del router e navigare su Internet senza alcun problema di compatibilità. Una scelta oculata della SIM può influenzare significativamente le prestazioni e l’efficacia del router, garantendo un’esperienza di connessione ottimale.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo esaminato insieme le caratteristiche da considerare nella scelta di un router con SIM. Abbiamo esplorato le diverse caratteristiche e tipologie dei router wifi con sim, oltre ad analizzare i migliori attualmente disponibili sul mercato. Spero che ti sia stato utile per comprendere il prodotto su misura per te in modo da affrontare al meglio l’acquisto del router con SIM ideale sulla base delle tue esigenze.

Domande fequenti

Cosa è un router 4G LTE?

I router con SIM sono dispositivi elettronici che consentono la connessione a Internet tramite una SIM card e la connettività 3G/4G/5G, sostituendo il tradizionale doppino telefonico (ADSL, FTTC) o la linea dati Ethernet ad alta velocità (FTTH). Sono particolarmente utili quando la connettività tradizionale (ADSL o fibra ottica) non è disponibile ma si desidera comunque navigare su Internet, scaricare foto o guardare film in streaming.

Può essere tracciata la mia attività di rete con un router 4G?

Come sempre dipende da molti fattori, come le impostazioni che vengono inserite a livello del prodotto comprato. Alcuni integrano direttamente l’uso di una VPN per tenere i dati sempre al sicuro

Che tipologie esistono?

Questi router si distinguono dalle chiavette internet USB, che invece consentono la connessione a Internet di un solo dispositivo tramite la porta USB. Le chiavette, solitamente, venivano fornite direttamente dai gestori telefonici (TIM, Vodafone, WindTre, ecc.) ma sono ormai in disuso.