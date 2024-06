La Lazio svela la maglia Home 2024/25: è ispirata agli anni Ottanta

La Lazio e Mizuno hanno svelato nella giornata di oggi la nuova maglia Home che sarà utilizzata dai calciatori biancocelesti nella stagione 2024/25. Concept della nuova maglia è l’iconico slogan “One Faith, One Passion”, applicato in ideogrammi giapponesi sul retro della maglia, sotto il colletto.

Sul fronte spicca la scritta S.S. Lazio, in rilievo tono su tono, creata e inserita all’interno di un motivo geometrico, che rende omaggio al look anni Ottanta. Sul cuore, come sempre, lo stemma della Lazio, a sinistra il logo Mizuno. Il colore della maglia è il classico blu avio della Lazio con l’inserimento di strisce bianche e blu navy sul bordo del colletto e dei polsini.

Pantaloncini e calzettoni sono realizzati in total white con un inserto azzurro nella parte superiore e completano il look casalingo. La produzione sostenibile e la riduzione dell’impronta di carbonio sono punti fermi per Mizuno e la Lazio: i due marchi lo ribadiscono con questo nuovo kit, realizzato in poliestere riciclabile al 100%, mantenendo elevati standard di traspirabilità e qualità.

La collezione 2024/25 – spiega la Lazio nella nota ufficiale di lancio della nuova maglia Home – sarà completata da altre due maglie, la Away e la Third, che saranno presentate nel corso della pre-season.