Raffaele Palladino si è presentato come nuovo tecnico della Fiorentina ed è chiaro fin da subito che abbia idee precise, anche sulla rosa da costruire in vista del prossimo anno. La stagione deve ancora iniziare, ma il nuovo allenatore viola è al lavoro da tempo. Sul mercato la Fiorentina insiste per Zaniolo e nelle ultime ore ha intensificato i colloqui.

Tuttavia, il profilo più attenzionato è quello di Moise Kean. L’attaccante è in scadenza nel 2025 e non c’è la volontà di prolungare con la Juventus. L’ingaggio è alto, intorno ai 2,5 milioni netti, però un accordo può essere trovato, soprattutto considerando che se l’operazione fosse chiusa entro il 30 giugno la Fiorentina potrebbe “aiutare” i bianconeri e, di conseguenza, risparmiare qualcosa.

Kean plusvalenza Juventus – L’impatto sui conti dei bianconeri

Ma come impatterebbe l’affare sui conti della Juventus? Per capirlo, possiamo partire dai dati ufficiali a disposizione. Il costo storico di Kean – che il club bianconero riacquistò dall’Everton – è pari a quasi 37 milioni di euro. Al 31 dicembre 2023, ultimo dato disponibile a bilancio, il suo valore netto era sceso a poco meno di 14,5 milioni di euro.

Considerando gli ultimi sei mesi trascorsi e il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, il valore netto del calciatore al 30 giugno 2024 sarà invece sceso a poco più di 9,6 milioni di euro. Questo significa che, se fosse confermata la valutazione di 15 milioni di euro, la Juventus farebbe registrare una plusvalenza di circa 5,4 milioni di euro.

Non solo. Oltre all’impatto positivo sui conti 2023/24, la Juventus potrebbe fare registrare un risparmio importante sul bilancio 2024/25. Infatti, tra ammortamento e stipendio lordo, la società piemontese andrebbe a risparmiare poco più di 12,9 milioni di euro, liberando così spazio a livello di conto economico per eventuali nuovi acquisti.