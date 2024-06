Calhanoglu via dall'Inter? Possibile maxi plusvalenza per i nerazzurri

Hakan Calhanoglu sembrerebbe essere diventato uno dei prestigiosi obiettivi di mercato del Bayern Monaco. Il club tedesco sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale ai nerazzurri, che – secondo indiscrezioni della stampa sportiva italiana – sarebbero pronti a sedersi al tavolo per discutere una cessione, a un prezzo ben definito: 70 milioni di euro.

L’alternativa potrebbe essere un rinnovo di contratto con adeguamento, magari sulla scia di quello appena rinnovato da Lautaro a quota 9 milioni di euro più bonus, ma su questo punto la posizione del club nerazzurro sarebbe ferma. Calhanoglu ha rinnovato il suo contratto solo un anno fa. La scadenza è lunga (30 giugno 2027) e l’ingaggio è intorno ai 6,5 milioni netti, tra i più alti della rosa.

Da qui l’ipotesi di una cessione, alle giuste condizioni. Ma come impatterebbe un’operazione di questo tipo sul bilancio dell’Inter? Quale sarebbe la plusvalenza per i nerazzurri? E il risparmio sui conti della prossima stagione? Partiamo col dire che si tratterebbe di un affare molto importante, perché va ricordato che Calhanoglu arrivò all’Inter a parametro zero, cambiando solamente sponda del Naviglio.

Il suo valore a bilancio al 30 giugno 2023 – ultimo dato ufficiale disponibile – era pari a 841mila euro, per un costo storico di circa 2,4 milioni di euro. Considerando la scadenza del contratto nel 2027, il valore netto a bilancio di Calhanoglu dovrebbe essere sceso intorno ai 631mila euro, cifra che consentirebbe di iscrivere una plusvalenza quasi totale in caso di cessione.

Calhanoglu plusvalenza Inter – La potenziale plusvalenza e il risparmio sui conti

Ma a quanto ammonterebbe questa plusvalenza? Tutto dipenderà chiaramente dall’eventuale prezzo di cessione. Per dare un’idea concreta, è possibile fare tre esempi partendo da un minimo di 50 milioni di euro a un massimo di 70 milioni:

Cessione a 50 milioni di euro – plusvalenza per 49,4 milioni di euro circa

circa Cessione a 60 milioni di euro – plusvalenza per 59,4 milioni di euro circa

circa Cessione a 70 milioni di euro – plusvalenza per 69,4 milioni di euro circa

Cifre di alto livello per un calciatore che ha compiuto 30 anni a febbraio, ma che d’altro canto ricopre un ruolo molto importante nella rosa di Simone Inzaghi. Ma non è finita qui: l’addio di Calhanoglu libererebbe ulteriore spazio a bilancio per il 2024/25, in particolare considerando che verrebbe meno uno degli stipendi più pesanti della rosa.

Considerando l’ingaggio e la quota ammortamento (seppur minima) il club nerazzurro con l’addio del centrocampista turco risparmierebbe oltre 12,2 milioni di euro. Le prossime settimane saranno probabilmente decisive per avere un quadro più completo della situazione.