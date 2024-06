Pericolo scampato, almeno sulla carta. Il pareggio della Germania negli ultimi minuti della sfida con la Svizzera ha evitato all’Italia di trovarsi – con grande probabilità – sulla strada dei padroni di casa agli ottavi di finale di EURO 2024. Se tutto andrà come deve contro la Croazia, gli Azzurri di Luciano Spalletti sfideranno gli elvetici nel primo turno della fase a eliminazione diretta.

Il primo posto nel nostro gruppo è infatti della Spagna. Battendo i croati, o almeno pareggiando, la Nazionale sarebbe certa del secondo posto e si potrebbe preparare per Italia-Svizzera del 29 giugno a Berlino. Se invece dovesse arrivare una sconfitta, l’Italia si troverebbe al terzo posto (a meno che l’Albania non faccia l’impresa con la Spagna e scavalchi addirittura gli Azzurri).

Avversaria Italia ottavi EURO 2024 – Ipotesi Portogallo o Belgio

Cominceranno allora i discorsi sulle migliori terze, classifica in continua evoluzione e che manderebbe avanti quattro squadre su sei. L’Italia ha 3 punti e una differenza gol di zero. In caso di terzo posto, significherà avere perso con la Croazia e vere quindi 3 punti, ma differenza reti negativa da -1 in giù. L’Ungheria si è fermata a 3 punti ma ha una differenza reti peggiore (-3), quindi sarebbe sotto. Bisognerebbe perdere 0-3 per finire nei guai.

Ma in caso di ingresso agli ottavi come migliore terza, chi sarà l’avversaria agli ottavi di finale? Tutto dipenderà da quali saranno le altre qualificate come migliori terze. Per gli azzurri ci sono due prospettive. La peggiore è probabilmente il Portogallo, il 1° luglio a Francoforte. L’alternativa è una sfida misteriosa il 2 luglio a Monaco contro la vincente del gruppo più conteso: una tra Belgio, Romania, Slovacchia e Ucraina.