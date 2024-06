Obiettivo competitività: l’Atletico Madrid vara un aumento di capitale da 70 mln

La Giunta Generale dell’Atlético de Madrid, riunitasi oggi allo stadio Cívitas Metropolitano con la partecipazione di soci rappresentanti il 98,78% del capitale sociale, ha deliberato all’unanimità «un aumento di capitale mediante l’emissione di 378.352 nuove azioni, con un valore nominale di 8,5 euro e con un sovrapprezzo di emissione di 178,60 euro per azione, per un totale di 70.789.659,20 euro, al prezzo di 187,10 euro per azione».

Come si legge in una nota ufficiale dei Colchoneros, «gli attuali azionisti del club avranno diritto di sottoscrizione preferenziale per acquistare le nuove azioni e, in caso di esercizio di tale diritto, dovranno versare 187,10 euro per ogni nuova azione sottoscritta, con pagamento in denaro, entro un mese dalla pubblicazione del relativo annuncio nel Bollettino Ufficiale del Registro delle Imprese».

Nel suo intervento davanti alla Giunta Generale, Miguel Ángel Gil, amministratore delegato del club, ha iniziato ricordando il grande sforzo che la società sta facendo per «ottenere un equilibrio tra l’investimento in infrastrutture e il mantenimento di una squadra competitiva». Un equilibrio dimostrato dal fatto di essersi qualificati per giocare la Champions League negli ultimi dodici anni, nonché di aver concluso questa stagione tra le otto migliori squadre d’Europa nella massima competizione continentale, mentre durante questo periodo è stato costruito uno dei migliori stadi d’Europa, il cui costo è praticamente ammortizzato.

Tuttavia, l’amministratore delegato ha sottolineato che «il nuovo contesto che si sta delineando nel settore del calcio richiede di continuare a mantenere, e persino aumentare, tale sforzo finanziario per poter continuare a competere, sia in Spagna che in Europa». Miguel Ángel Gil ha evidenziato che a questo si aggiunge il progetto straordinario che il club sta sviluppando per la realizzazione della nuova Città dello Sport e del Tempo Libero, che è già in fase di costruzione, e che al termine permetterà al club di avere strutture uniche nel settore intorno allo stadio Cívitas Metropolitano.

Miguel Ángel Gil si è impegnato davanti agli azionisti affinché Atlético HoldCo, azionista di maggioranza del club, eserciti il proprio diritto di sottoscrizione preferenziale nell’aumento di capitale deliberato dalla Giunta Generale, il che significherà che, nei prossimi giorni, Atlético HoldCo apporterà quasi 50 milioni di euro alle casse della società.