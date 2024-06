Operazione anti-pirateria, UEFA: «Ricavi da diritti tv vitali per il calcio»

La UEFA, organizzatrice e proprietaria di EURO 2024, ha accolto con favore l’operazione anti-pirateria condotta dalla Guardia di Finanza in Italia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, a seguito di una denuncia presentata da Sky Italia.

L’operazione – come svelato ieri dalla Guardia di Finanza – ha visto 14 perquisizioni effettuate nei confronti di 13 indagati in Italia. La GdF, l’organo italiano principalmente responsabile per i reati finanziari e il contrabbando, ha bloccato l’accesso ai popolari servizi IPTV illegali che trasmettevano illegalmente UEFA EURO 2024.

«La UEFA accoglie e sostiene questa operazione di successo. Vorremmo ringraziare tutti i coinvolti per i loro continui sforzi nella lotta contro la pirateria, portando avanti azioni decisive contro la criminalità organizzata», ha dichiarato un portavoce della UEFA a proposito dell’operazione portata a termine con successo.

«I ricavi finanziari generati dai diritti media sono vitali per il benessere del calcio a tutti i livelli. In particolare, sono essenziali per lo sviluppo del calcio e per gli investimenti a livello di base in tutta Europa. Pertanto, la lotta contro la pirateria online delle nostre competizioni è di massima importanza e il contributo dei nostri partner media è cruciale per combattere quello che è un problema condiviso», ha concluso la UEFA.