EURO 2024, oltre 13 milioni di spettatori per il big match Italia-Spagna

Italia-Spagna da record per Auditel nella serata di ieri. Il match perso dalla Nazionale contro gli avversari più temibili del girone B di EURO 2024 ha fatto registrare 12,3 milioni di spettatori con il 57,9% di share su Rai 1. Lo stesso incontro ha conquistato su Sky 1,056 milioni di spettatori (solo big screen) ed il 5% di share. Il bilancio totale complessivo è stato quindi di quasi 13,4 milioni di spettatori ed il 62,9% di share.

Superato in questo modo il bilancio dell’esordio, che ha visto protagonisti gli azzurri contro un’avversaria meno blasonata. Giocando contro l’Albania, gli Azzurri avevano portato a casa 11.265.000 spettatori, il 60,5% di share tra pubblico raccolto tra Rai 1 e Sky. Andando più nel dettaglio, 10.386.000 spettatori con il 55,7% di share su Rai 1 e 1,144 milioni ed il 6% su Sky.

Italia Spagna ascolti tv – I precedenti all’Europeo

Sullo sfondo, come riferimenti imbattibili, c’erano tre pietre miliari. In primis la semifinale vinta ai rigori contro le Furie Rosse a luglio del 2021, prima della finale di Wembley contro l’Inghilterra, che aveva conseguito 17.414.000 spettatori Rai, pari a uno share del 67,5% e 2 milioni di audience con il 9% di share su Sky, per un totale di 19,5 milioni di spettatori ed il 77% di share.

Presenti anche gli ottavi di finale di EURO 2016, che videro l’Italia di Antonio Conte sconfiggere la Spagna con un netto 2-0. In quell’occasione, il match fece registrare complessivamente oltre 17,9 milioni di spettatori e uno share superiore all’80%, considerando tutte le emittenti (la sfida si disputò però alle 18 e non in prima serata).

C’è infine la pesante sconfitta degli Azzurri per 4-0 nella finale di EURO 2012, che all’epoca era stata seguita su Rai 1 da ben 18.910.000 telespettatori con il 68,72% di share, con un bilancio complessivo di 22.470.000 telespettatori e l’81,66% con gli ascolti conseguiti su Rai Sport 1 e Rai HD.