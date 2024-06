Tanto Brasile ma non solo: ecco la top 11 della Coppa America 2024

La borsa dei calciatori, per l’occasione, stila la top 11 dei convocati per la Coppa America 2024. La formazione tipo prende in considerazione i giocatori dal più alto valore di mercato e li dispone con un equilibrato 4-3-3. Dove potrebbe arrivare questa formazione non è dato sapersi, di certo spicca il talento sopraffino degli interpreti in campo.

Una rassegna continentale dall'assoluto livello che vedrà in campo tanti dei migliori giocatori presenti sul FPeX – Football Players Exchange di CSA

Una competizione che vedrà la voglia di conferma dell’ Argentina , dopo il successo nell’edizione 2021; la necessità di rialzarsi del Brasile dopo la sconfitta in finale proprio contro gli odiati rivali; per non parlare dei padroni di casa Stati Uniti, come possibile outsider, e l’Uruguay che per ben 15 volte nella storia ha alzato il trofeo, addirittura sei volte più dei verdeoro.

Quest’anno si tratta della quarantottesima volta in cui le migliori squadre americane si sfideranno, la seconda negli Stati Uniti dopo il 2016. Il torneo, che ha preso il via nella notte con il match Argentina-Canada, culminerà con la finale di Miami prevista per domenica 14 luglio, giornata conclusiva anche di Euro 2024.

Il più longevo torneo calcistico per Nazionali riapre i battenti. La Coppa America , fin dalla sua prima edizione in terra argentina nel 1916, ha rappresentato una manifestazione piena di sorprese e partite memorabili.

Top 11 Coppa America: la difesa copre tutto il Continente

Più eterogenea di così non si può. Si parte dal nord, più precisamente in Canada. Questa è la nazionalità di Alphonso Davies (DAV19), terzino sinistro del Bayern Monaco. La sua Nazionale non è certamente tra le favorite e punta tanto sul suo estro, anche in fase offensiva. La sua valutazione di circa 62 milioni rispecchia il suo valore e lo rende il difensore più quotato nella Coppa America 2024.

Per la coppia di centrali difensivi ci si sposta nel Sud America e, per quanto riguarda i club di appartenenza, si atterra in Spagna. Eder Militao (MIL03) e Ronald Araujo (ARA04) difendono la porta della top 11: il primo è reduce da una stagione complicata al Real, a causa di un infortunio, ma la sua valutazione sfiora i 39 milioni; il secondo è stato quasi sempre titolare del Barcellona di Xavi e sarà una delle colonne portanti del suo Uruguay, con una quotazione pari a poco più di 38 milioni.

Il terzino destro, con compiti difensivi, è un ex conoscenza della Serie A. Attualmente al Tottenham, Cristian Romero (ROM17) si è preso la titolarità anche in Nazionale albiceleste. Oltre 37 milioni servono per strapparlo agli Spurs: il calciomercato estivo, unito a una grande performance in Coppa America, potrebbe farlo emigrare verso altri lidi più competitivi del club londinese.

Top 11 Coppa America: il centrocampo unisce fisicità a qualità

Nella non memorabile stagione del Newcastle, lui è quello che più di tutti si è contraddistinto. Per sopperire all’assenza forzata del neoarrivato Tonali, il peso dell’intero reparto è finito sulle spalle del brasiliano Bruno Guimaraes (GUI39). Sono ben 15 i bonus portati dal numero 39, tra gol e assist in stagione: numeri che hanno consentito al giocatore di sfondare quota 62 milioni di valutazione.

Il connazionale Lucas Paquetà (LUC10) sale sul gradino più basso del podio, grazie ad una quotazione pari a poco meno di 40 milioni. L’ex Milan è arrivato in doppia cifra tra gol e assist con il suo West Ham e nella selezione verdeoro sembra essere un insostituibile del c.t. Dorival Junior.

Il secondo centrocampista più quotato in Coppa America sarà il prossimo numero 8 del Real Madrid, erede designato di un certo Toni Kroos. Federico Valverde (VAL15) è il prototipo del giocatore moderno, unione perfetta di quantità e qualità: l’Uruguay non può che puntare fortemente sul tuttofare nativo di Montevideo, per un valore di mercato che si avvicina a quota 42 milioni.

Top 11 Coppa America: tra i due Blancos spunta l’unico esponente della Serie A

L’attacco della Top 11 vede tre interpreti che hanno vinto i rispettivi campionati nazionali. Due di questi hanno sollevato anche la Champions League, sotto il cielo di Londra.

Partendo dai due esterni ecco che il Real Madrid torna a dominare. Considerata la stagione, dopotutto, non può essere altrimenti. I brasiliani Vinicius Jr (VIN07) e Rodrygo (ROD11) entrano di diritto in questa formazione.

Il primo è il giocatore più quotato dell’intera Coppa America 2024, con una quotazione che tocca la soglia di 185 milioni; il secondo è spesso sottovalutato dalla critica ma 17 gol e 9 assist in stagione non sono da tutti. Basti vedere come Rodrygo sia il giocatore, impegnato nella competizione, ad aver incrementato maggiormente il suo valore (+35,66%).

Al centro del reparto offensivo ecco l’unico esponente del calcio italiano. E chi se non il capocannoniere della Serie A 2023/24. Lautaro Martinez (LAU10) si prende di diritto una maglia da titolare nella top 11 del FPeX – Football Players Exchange: il campione del mondo dell’Inter ha una valutazione di circa 64 milioni e vuole bissare la vittoria del trofeo, avvenuta nel 2021. Ha dimostrato in stagione di essere letale e se di fianco gioca un certo Leo in maglia 10…

