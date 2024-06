Dove vedere Perù Cile tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Perù Cile tv streaming.

Tutto pronto la partita valida per il primo turno del girone A. Dopo la vittoria nella gara inaugurale dell’Argentina contro il Canada, ecco che le due squadre scendono in campo per la loro prima partita nella Copa America 2024.

Dove vedere Perù Cile tv streaming? Quando si gioca

Perù-Cile si giocherà all’AT&T Stadium di Arlington, sabato 22 giugno 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 02.00. Per questa competizione, gli Stati Uniti hanno messo a disposizione ben 14 stadi con la finalissima che si giocherà a Miami.

Ecco di seguito le probabili formazioni di Perù-Cile:

Perù (3-5-2): Gallese; Araujo, Zambrano, Abram; Advincula, Sergio Peña, Cartagena, Quispe, Marcos Lopez; Lapadula, Edison Flores. Ct: Fossati.

(3-5-2): Gallese; Araujo, Zambrano, Abram; Advincula, Sergio Peña, Cartagena, Quispe, Marcos Lopez; Lapadula, Edison Flores. Ct: Fossati. Cile (4-2-3-1): Bravo; Isla, Catalan, Lichnovsky, Suazo; Marcelino Núñez, Pulgar; Davila, Sanchez, Valdes; Vargas. Ct: Gareca.

Dove vedere Perù Cile tv streaming? Come seguire la sfida

La Copa America 2024 è visibile in Italia sia in chiaro che in streaming via abbonamento. Per quest’ultima, gli abbonati di Mola Tv possono godersi lo spettacolo della Copa America, visto che la piattaforma streaming, confermandosi la casa del calcio sudamericano, si è aggiudicata la trasmissione di 23 partite sulle 32 del torneo.

Ma, come detto, la Copa America è visibile anche in chiaro. Sarà Sportitalia a trasmettere tutte le partite del torneo continentale sul canale 60 del digitale terrestre. Mentre chi ha il decoder Sky potrà vedere l’emittente che trasmetterà il big match della Copa America sintonizzandosi semplicemente sul 5060. Infine, Sportitalia è visibile anche in streaming accedendo al sito ufficiale del canale o scaricando l’app ufficiale.