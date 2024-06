EURO 2024, la Serbia si ritira dal torneo? Cosa dice il regolamento UEFA

Nella giornata di oggi è scoppiato il caso Serbia a EURO 2024. La Federcalcio serba, infatti, ha invocato a gran voce l’intervento della UEFA nei confronti di Croazia e Albania. La questione nasce dai cori offensivi intonati dai tifosi delle due nazionali durante la partita, che ha visto le due Nazionali una contro l’altra martedì pomeriggio.

La Federcalcio serba, inoltre, ha minacciato di abbandonare la competizione nel caso la UEFA non prendesse provvedimenti e questi comportamenti andassero avanti. Intanto, però, la Serbia è scesa in campo per la seconda partita del girone C contro la Slovenia. Ma cosa succederebbe se la nazionale di Stojkovic si ritirasse da EURO 2024 prima della terza partita del girone, che la vede contrapposta alla Danimarca?

Il regolamento UEFA, in caso di ritiro di una nazionale a torneo già iniziato e con delle partite già disputate da parte di quella squadra, stabilisce che «i risultati di tutte le sue partite saranno dichiarati nulli e i punti assegnati perduti». Inoltre, la Federazione serba perderebbe anche «tutti i diritti ai pagamenti da parte della UEFA». Tuttavia, se esistesse una ragione «motivata e ben documentata» per cui la squadra si ritira dalla competizione, alla Federazione verrebbe riconosciuto un «importo di risarcimento per la perdita a livello economico». Ma questo non sarebbe il caso in grado di fare scattare la clausola.

Ma il ritiro di una squadra comporterebbe naturalmente uno stravolgimento del calendario delle partite. E non va dimenticato che la Danimarca beneficerebbe, non per colpa sua ovviamente, di alcuni giorni di riposo in più non programmati rispetto alle sue avversarie. Infine, la UEFA potrebbe valutare punizioni ulteriori per la Serbia in seguito a una decisione che non ha nessun precedente in un torneo così importante come l’Europeo.