EURO 2024, tra Sky e Rai investimento record da 115 milioni per i diritti tv

La trasmissione in Italia di EURO 2024 è appannaggio di Sky, che detiene i diritti televisivi di tutte le gare del torneo, e dalla Rai, che trasmette in chiaro 31 sfide sulle 52 in programma.

Secondo quanto riporta oggi la rivista Sport Business, le due emittenti televisive insieme hanno investito un totale di 115 milioni di euro, finiti nelle casse della UEFA (che vende i diritti avvalendosi di CAA Eleven). Nonostante la Rai mandi in onda una parte delle gare, la spesa affrontata dalla televisione di Stato è stata di circa 98 milioni di euro, un record per quanto riguarda i diritti televisivi degli Europei in chiaro.

Il contributo di Sky, invece, è sceso a 17 milioni rispetto ai 25 milioni pagati per EURO 2020, giocato nell’estate 2021 a causa della pandemia e vinto dall’Italia. Mentre la Rai, che trasmise per quella edizione 27 gare in co-esclusiva, investì una cifra fra i 75 e gli 80 milioni.

Cifre diritti tv EURO 2024 – Il confronto con le due edizioni precedenti

Un investimento sempre maggiore per la Rai che già per EURO 2020 aveva dovuto difendersi da Mediaset, che in quegli anni portò avanti una politica abbastanza aggressiva per i diritti televisivi riguardanti al calcio, sia per competizioni nazionali come la Coppa Italia che internazionali come la Champions League. La televisione di Cologno Monzese, secondo indiscrezioni, provò a entrare in corsa anche per EURO 2024, ma non volle poi affrontare un investimento così importante, tirandosi fuori così come fatto per la gara in chiaro in Champions League, che sarà trasmessa dalla prossima stagione da Tv8.

Infine, per completare il confronto con le ultime tre edizione degli Europei, per EURO 2016, l’ultima edizione pre Covid, la Rai spese 70 milioni di euro, mentre Sky mise in atto un investimento totale per 20 milioni. La televisione satellitare, quindi, per l’edizione di quest’anno ha speso una cifra inferiore rispetto alle due occasioni precedenti.