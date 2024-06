Chi è Flora Verrecchia, manager Oaktree nelle holding ex Suning in Lussemburgo

Proseguono le operazioni di assestamento di Oaktree come nuovo proprietario dell’Inter. Dopo l’annuncio dell’escussione del pegno da parte del fondo californiano (con la famiglia Zhang costretta a cedere la guida della società), era cambiata anche la catena di controllo del club nerazzurro, con tanto di nuove nomine tra i manager delle holding lussemburghesi.

I passaggi per l’escussione del pegno avevano infatti riguardato anche un intervento diretto in termine di amministratori sulle holding lussemburghesi che in precedenza portavano alla proprietà di Suning. In particolare, quindi, in tutte e tre le società (Great Horizon, Grand Sunshine e Grand Tower) i precedenti amministratori, ovverosia Yan Chen, An Jiang e Gillermina Morosi erano stati sostituiti da tre manager di Oaktree:

Katherine Ralph, Global Opportunities strategy Managing Director;

Martin Eckel, Managing Director e Head of Legal Luxembourg;

Delphine Nannan, Senior Vice President e Head of Luxembourg Affiliated Accounting and Operations.

Secondo documenti ufficiali, consultati da Calcio e Finanza, a questi manager se ne sono aggiunti altri due che sono entrati in tutte e tre le società: Grand Tower, Great Horizon e Grand Sunshine. Si tratta di Renato Meduri (Senior Vice President per la strategia Global Opportunities di Oaktree), presente anche nel novo CdA dell’Inter, e di Flora Verrecchia, Senior Vice President Legal di Oaktree.

Flora Verrecchia è Senior Vice President Legal di Oaktree. Nata nel 1988 in Francia, a Gonesse (nella regione dell’Ile-de-France), la manager ricopre questo incarico da circa cinque mesi. La sua esperienza in Oaktree si estende tuttavia nel tempo, e dura da quasi nove anni. Prima del ruolo attuale, Verrecchia è stata Corporate Legal Counsel.

Qui è stata responsabile del dipartimento legale di Real Estate e Distress Debt (dal marzo 2019),fornendo consulenza legale ai team di investimento riguardo a immobili, debiti in sofferenza e investimenti strategici in crediti e coordinando l’implementazione delle transazioni. E’ stata inoltre responsabile di varie società lussemburghesi che hanno diversificato i propri investimenti.

In precedenza, la manager è stata Associate Lawyer per conto di DLA Piper Lussemburgo e prima ancora ha ricoperto lo stesso incarico per Elvinger Hoss PrussenElvinger. Il suo percorso di studi è iniziato con l’Università Parigi 1 e si è concluso con due master presso l’Università Paris IX – Dauphine.