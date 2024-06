Tip, ottima chiusura per il bond: raccolti in totale quasi 300 milioni

Nonostante le turbolenze degli ultimi giorni nel mondo dei mercati, si è registrata una ottima chiusura per il bond di Tamburi Investment Partners (Tip), aperto anche al retail con un taglio minimo di 1.000 euro.

Come riporta l’edizione odierna di MF-Milano e Finanza, la scorsa settimana l’obbligazione ha raggiunto anticipatamente il target iniziale di 250 milioni di euro già nelle prime ore di offerta l’11 giugno scorso ed è stato riaperto fino a ulteriori 50 milioni. Il supplemento d’offerta si è chiuso ieri con una raccolta complessiva di 290,5 milioni.

Questo ottimo trend ha convinto la holding di investimento, fondata e presieduta da Giovanni Tamburi, a riaprirne il collocamento. Già venerdì in serata erano stati superati i 280 milioni. Nell’ambito dell’operazione, Equita ha svolto il ruolo di placement agent e joint bookrunner e Banca Akros è stata joint bookrunner. Pensata anche per il pubblico al dettaglio, la nuova carta di Tip ha registrato una forte domanda dagli investitori istituzionali, reti di private banking e family office.

Non ha fatto meno nemmeno la componente retail, segnale del fatto che emittenti considerati solidi dalle agenzie di rating e con un valido track record sui mercati dei capitali riescono a raccogliere interesse anche in momenti di mercato più complessi. «Siamo veramente molto soddisfatti dell’esito di questa emissione, capitata in giornate non facili per i mercati. La forza e l’unicità di Tip credo abbiano fatto la differenza – ha commentato Giovanni Tamburi –. Abbiano inoltre consentito un buon tasso per noi e un rendimento molto interessante, vista la diversificazione del gruppo su tante aziende eccellenti, per i sottoscrittori».

Secondo quanto stabilito da Tip il prestito ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di emissione e un tasso di interesse fisso al 4,625% su base annua. Lo scopo dell’operazione è mettere da parte risorse da impiegare in nuovi investimenti e arricchire il portafoglio di partecipazioni di Tip, solitamente focalizzato su imprese quotate a Piazza Affari, società di taglia media selezionate tra l’eccellenza italiana in vari settori