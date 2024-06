Perché l’Allianz Arena non si chiama così durante Euro 2024? Ascoltando i servizi televisivi sugli Europei di calcio in corso in Germania in molti avranno notato che lo stadio di Monaco di Baviera, dove si è disputata, tra le altre, la partita inaugurale (vinta per 5-1 dai padroni di casa contro la Scozia) viene chiamato Football Arena e non Allianz Arena, come si è soliti sentire per le partite del Bayern Monaco.

Perché questo cambio di nome? E’ stato forse interrotto il rapporto di sponsorizzazione che lega Allianz al club più titolato di Germania? O ci sono altri motivi? La ragione va ricercata nel regolamento della Uefa circa le competizioni per nazionali e in particolare per Euro 2024.

Come spiegato da Calcio e Finanza nei giorni scorsi il regolamento di Euro 2024 limita fortemente l’utilizzo dei naming rights concessi dai club agli sponsor dei propri stadi. Questo non significa che il contratto tra Allianz e Bayern Monaco sia venuto meno. La Uefa impone tuttavia una serie di strettissime limitazioni all’utilizzo del nome dello sponsor dell’impianto nel corso della manifestazione continentale.

Non per nulla il logo Allianz che prima degli europei compariva sull’iconico impianto di Monaco di Baviera attualmente non è visibile all’esterno dello stadio, mentre lo era ancora pochi giorni prima del calcio di inizio dei campionati europei.