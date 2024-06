Inter, Qatar Airways sulle divise da allenamento: le cifre dell’accordo

Arrivano novità sul fronte commerciale dell’Inter. È destinato ad allargarsi il rapporto di sponsorizzazione di Qatar Airways con l’Inter. Come aveva anticipato Calcio e Finanza, la compagnia aerea era diventata dallo scorso novembre “Official global airline partner” della società. Dalla prossima stagione, il brand comparirà sulle divise di allenamento dei nerazzurri.

L’accordo – come svelato in origine da FCInter1908 – è stato siglato su base triennale per 5 milioni di euro a stagione (contro gli 1,5 milioni dell’intesa precedente). Qatar Airways prenderà il posto di Leo Vegas News che esce di scena visto che sta per entrare un’altra azienda del settore giochi e scommesse. Si tratta ovviamente di Betsson che sarà il nuovo sponsor principale di maglia per circa 30 milioni a stagione.

Inter Qatar Airways cifre – I 14 milioni versati da Betsson

A proposito di Betsson, Calcio e Finanza ha svelato in questi giorni che la società ha già versato anticipatamente 14 milioni di euro nelle casse dell’Inter. In particolare, infatti, nella relazione trimestrale di Inter Media and Communication si legge che la crescita degli afflussi di cassa è stata guidata dall’impatto, tra gli altri, di «depositi per 14,0 milioni di euro ricevuti nel Q3 23/24 relativi a un nuovo accordo di sponsorizzazione, efficace a partire dalla prossima stagione sportiva 24/25».

Come appreso da questa testata, la frase fa riferimento proprio ad un anticipo rispetto all’accordo con Betsson.sport, che sarà annunciato nelle prossime settimane quando sarà anche svelata la nuova maglia dei nerazzurri per la stagione 2024/25. L’accordo dovrebbe garantire circa 30 milioni di euro annui per l’Inter, dopo la conclusione dell’accordo con Paramount+.