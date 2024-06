Stipendi telecronisti Rai a EURO 2024: chi sono e quanto guadagnano

È tutto pronto per EURO 2024 che prenderà il via il 14 giugno con la partita inaugurale fra Germania e Scozia a Monaco di Baviera e terminerà esattamente un mese dopo con la finalissima di Berlino.

EURO 2024 sarà visibile, in parte, in chiaro sui canali Rai, con la tv di Stato che si è aggiudicata i diritti televisivi di 31 delle 51 partite del torneo continentale. In queste, ovviamente, sono incluse le tre garantite dell’Italia, e ogni sfida che gli Azzurri di Luciano Spalletti giocheranno nella fase a eliminazione diretta.

Attualmente la Rai detiene, tra gli altri, i diritti tv delle seguenti competizioni calcistiche:

Tutti gli incontri della Nazionale maggiore in Nations League;

Tutti gli incontri della Nazionale maggiore nelle qualificazioni per gli Europei del 2024;

Tutti le amichevoli internazionali della Nazionale maggiore;

31 partite degli Europei in Germania.

Stipendi telecronisti Rai EURO 2024 – Chi sono i telecronisti

La tv pubblica ha svelato recentemente il palinsesto e la formazione di telecronisti, commentatori, conduttori e inviati che racconteranno la rassegna continentale. Ci saranno quattro coppie di telecronisti:

Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (che commenteranno le partite dell’Italia)

e (che commenteranno le partite dell’Italia) Stefano Bizzotto e Lele Adani

e Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni

e Luca De Capitani e Sebino Nela.

Ogni partita sarà preceduta e seguita da uno studio di presentazione e commento: per quello delle gare in programma alle 18.00 ci saranno:

Francesca Spaziani Testa alla conduzione

alla conduzione Katia Serra

Angelo Di Livio

l’ex arbitro Mauro Bergonzi alla moviola, per analizzare le decisioni arbitrali

Di seguito, invece, i protagonisti delle partite in prima serata:

Simona Rolandi alla conduzione

alla conduzione Marco Lollobrigida alla conduzione

alla conduzione Marco Tardelli

Bruno Giordano

l’ex arbitro Mauro Bergonzi alla moviola, per analizzare le decisioni arbitrali

La programmazione giornaliera comincerà alle 13.30, su Rai 2, con Dribbling, che vedrà i seguenti protagonisti in studio: Paolo Paganini alla conduzione

alla conduzione Angelo Di Livio

Domenico Marocchino

Katia Serra

Laura Barth

Giulia Stronati, che curerà lo spazio dedicato al calciomercato, che da sempre, nei mesi delle grandi manifestazioni calcistiche, si accende di interesse, a caccia di talenti e di occasioni. La seconda serata di Rai 1, invece, subito dopo le partite, sarà appannaggio di Notti Europee con: Paola Ferrari alla conduzione

alla conduzione Marco Mazzocchi alla conduzione

alla conduzione Eraldo Pecci

Ubaldo Righetti

Toni Damascelli

Valeria Ciardiello

Fulvio Collovati

Giusi Meloni, che esplorerà il mondo social, tradizionalmente sempre molto ricettivo in occasione delle competizioni internazionali.

Stipendi telecronisti Rai EURO 2024 – Quanto guadagnano

Gli stipendi telecronisti Rai non sono ufficialmente noti. La tv pubblica rende noti solo gli stipendi di coloro che sono legati alla Rai da un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che abbiano percepito nell’ultimo anno un compenso annuo lordo pari o superiore a 200mila euro. Ad oggi sono disponibili sul sito della Rai i compensi relativi al 2023.

Tra i giornalisti di Rai Sport, testata cui fanno capo i telecronisti Rai, non sono presenti persone che guadagnano una cifra superiore ai 200mila euro.