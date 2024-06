Non solo il titolo di Campione: EURO 2024 vale anche la Finalissima 2025

Il titolo di Campione d’Europa, ma non solo. L’Europeo che prenderà il via questa sera in Germania metterà di fronte 24 Nazionali che si contenderanno lo scettro di migliore squadra del continente. Un successo che mette in palio un montepremi complessivo da 331 milioni di euro, fino a un massimo di 28 milioni per chi solleverà il trofeo.

Laurearsi campioni avrà tuttavia un valore aggiuntivo, per la seconda volta nella storia. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la squadra che trionferà a EURO 2024 giocherà molto probabilmente la seconda edizione della Finalissima. Si tratta di una sfida che mette di fronte chi primeggia negli Europei e i vincitori della Copa America, il massimo torneo continentale per Nazionali della CONMEBOL.

La prima edizione di questo incontro si è disputata nel 2022 e ha messo di fronte l’Italia e l’Argentina, in una sfida che si è conclusa sul risultato di 3-0 per Messi e compagni, grazie alle reti di Lautaro Martinez, Angel Di Maria e Paulo Dybala. La UEFA non ha ancora confermato ufficialmente la nuova edizione del torneo, che dovrebbe tuttavia essere disputata.

Nel 2022 si giocò in Europa, nello stadio londinese di Wembley, mentre nel 2025 – questa la data dell’eventuale prossima edizione – la partita dovrebbe andare in scena in Sudamerica, per ragioni di alternanza continentale. L’organizzazione dell’incontro è parte di un Memorandum of Understanding (MoU) tra UEFA e CONMEBOL rinnovato ed esteso nel 2021 e che durerà fino al 30 giugno 2028, a seguito del successo del MoU di febbraio 2020.

Qualora fosse disputata nel 2025, la Finalissima sarà la terza edizione della CONMEBOL–UEFA Cup of Champions, nota precedentemente come “Coppa Artemio Franchi”, in quanto il trofeo fu intitolato all’ex presidente dell’UEFA Artemio Franchi. La prima edizione si svolse nel 1985 tra la Francia, vincitrice del campionato europeo del 1984, e l’Uruguay, vincitore della Copa America 1983.

La partita, disputata al Parco dei Principi di Parigi, fu vinta dalla formazione transalpina per 2-0 grazie alle reti di Dominique Rocheteau e Josè Touré. La competizione avrebbe dovuto andare in scena ogni quattro anni, ma nel 1989 Olanda e Uruguay non trovarono l’accordo sulla data del match che quindi non si giocò.

Nel 1993, a distanza di otto anni dalla prima edizione, andò dunque in scena la seconda Finalissima che ha visto contrapporsi l’Argentina e la Danimarca. Il match venne disputato all’Estadio José María Minella di Mar del Plata e la formazione sudamericana, guidata da Diego Armando Maradona, vinse 5-4 ai rigori dopo un pareggio per 1-1 ai tempi supplementari. Successivamente la competizione era stata interrotta in seguito alla creazione della FIFA Confederations Cup.