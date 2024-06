L’Ancona è ufficialmente escluso dalla Serie C 2024/25. A ufficiarlo è il Consiglio FIGC svoltosi quest’oggi che «ha preso atto della non concessione della Licenza per la partecipazione al campionato di Lega Pro per la sola società Ancona, la quale non ha presentato alcun ricorso avverso alla comunicazione della Covisoc», si legge nella nota ufficiale della Federcalcio.

Inoltre, oggi il Consiglio ha poi approvato i criteri per i ripescaggi che prevedono al primo posto una seconda squadra del campionato di Serie A con data ultima per la presentazione delle domande il prossimo 25 giugno. Tutto porta al Milan con il progetto seconda squadra, tema trattato anche da Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di ieri a Milanello.

«Organici pronti già da fine giugno, è un impegno mantenuto – ha commentato con soddisfazione il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio FIGC –. Grande soddisfazione per aver messo in sicurezza il sistema, sarà la prima estate senza ricorsi sulle ammissioni ai campionati».