EURO 2024, la UEFA cambia nomi agli stadi: la norma che regolamenta i naming right

È tutto pronto per EURO 2024 che si terrà, dal 14 giugno al 14 luglio, in Germania. Saranno 24 le nazioni che si sfideranno per succedere nell’albo d’oro della competizione internazionale all’Italia, che proverà a difendere il titolo conquistato tre anni fa a Wembley.

L’Europeo tedesco si svolgerà in 10 città differenti, che ospitano a loro volta un impianto ciascuno che diventerà, presto o tardi, uno dei protagonisti della rassegna continentale. Ma, ben otto su 10 hanno dovuto cambiare il proprio nome. L’esempio più importante è quello dell’Allianz Arena, che ospiterà la partita inaugurale, che sarà chiamato Munich Football Arena.

Ecco l’elenco dei 10 stadi scelti per ospitare le partite di EURO 2024 e come sono chiamati al di fuori delle competizioni UEFA:

Olympiastadion Berlin , Berlino

, Berlino Munich Football Arena , Monaco ( Allianz Arena )

, Monaco ( ) BVB Stadion , Dortmund ( Signal Iduna Park )

, Dortmund ( ) Cologne Stadium , Colonia ( RheinEnergieStadion )

, Colonia ( ) Volksparkstadion Hamburg , Amburgo

, Amburgo Arena AufSchalke , Gelsenkirchen ( Veltins-Arena )

, Gelsenkirchen ( ) Frankfurt Arena , Francoforte ( Deutsche Bank Park )

, Francoforte ( ) Stuttgart Arena , Stoccarda ( Mercedes-BenzArena )

, Stoccarda ( ) Düsseldorf Arena , Düsseldorf ( Merkur Spiel-Arena )

, Düsseldorf ( ) Leizpig Stadium, Lipsia (RedBull Arena)

Ma perché la UEFA non permette di usare il nome originale per gli stadi che ospitano manifestazioni internazionali? Il motivo si può leggere in una norma, presente nel regolamento dell’organo del calcio europeo, che regola l’uso dei naming rights:

«Eventuali naming rights dello stadio concessi dal club – recita la normativa UEFA – sono soggetti ai requisiti relativi all’area esclusiva». Per area esclusiva si intende «la sede di una partita UEFA, comprendente lo stadio stesso, tutte le aree nelle vicinanze dello stadio di proprietà, controllate o gestite dal club, nonché l’area circostante, fino a includere la recinzione che lo circonda o le strade che ne delimitano naturalmente l’area, lo spazio aereo immediatamente soprastante, e le aree dei broadcaster, della stampa e dei media».

Ciò significa che, fatte salve le seguenti eccezioni, nessun elemento dello sponsor dello stadio (ad esempio nome, logo, marchio, elemento di design, slogan o colori aziendali) può essere visibile nell’area esclusiva. Allo stesso modo, fatte salve le seguenti eccezioni, nessun elemento di questo tipo può essere visibile su alcun materiale della competizione. «Le seguenti eccezioni – si legge nel regolamento – si applicano solo in relazione a uno sponsor a cui siano stati concessi naming rights a lungo termine per lo stadio»: