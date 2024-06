Juve, boom abbonamenti: già superata la quota della stagione 2023/24

Non è trascorso nemmeno un mese dal via libera della Juventus alla vendita degli abbonamenti all’Allianz Stadium in vista della Serie A 2024/25. I bianconeri saranno guidati dalla panchina da Thiago Motta (annunciato nella giornata di ieri), ma potranno contare sul grande supporto dei propri tifosi. Infatti, i numeri della campagna abbonamenti sono già importantissimi.

La società bianconera, infatti, ha dovuto fronteggiare una domanda sempre più crescente di abbonamenti, avvicinandosi già al tutto esaurito, che ovviamente riguarderà solo gli abbonamenti, visto che un buon numero di posti sarà poi messo in vendita a mano mano che si avvicineranno le varie partite.

Abbonamenti venduti Juve – Rinnovi al top e successo della formula STAR

Il club bianconero, in queste ore, ha fatto sapere di aver provveduto al rinnovo di ben il 90% degli abbonamenti sottoscritti lo scorso anno. Un aumento considerevole, visto che per la stagione 2023/24, gli abbonamenti rinnovati furono del 70%. Agli abbonati juventini, che possono accedere a una promozione speciale firmata DAZN a loro dedicata, è piaciuta la formula STAR, scelta dal 41% degli abbonati che potranno godersi allo Stadium non solo le 19 partite casalinghe di Serie A, ma anche la gara degli ottavi di Coppa Italia, ma soprattuto le quattro sfide di Champions League della prima fase a girone unico.

Infine, dopo il primo giorno di vendita libera, iniziata ieri mercoledì 12 giugno, è stata superata la quota abbonamenti dell’anno scorso. A oggi, i settori Sud 1 e Nord 1 sono esauriti e non è più possibile sottoscrivere un abbonamento.