EURO 2024 al via: anche Heurtaux e Ogbonna nella squadra Sky per il torneo

L’attesa è finita nella Casa dello Sport di Sky, è tempo di scendere in campo per UEFA Euro 2024, la grande competizione continentale di scena in Germania a partire da venerdì 14 giugno. Fino al 14 luglio, un’avventura straordinaria da vivere sulla pay-tv di Comcast e in streaming su NOW, con tutti i 51 match in diretta, 20 in esclusiva (gli altri saranno trasmessi anche dalla Rai), anche in 4K.

Grande attesa per la squadra di Luciano Spalletti, chiamata a difendere il titolo conquistato a Wembley tre anni fa. Sky Sport seguirà minuto per minuto il torneo continentale e il percorso degli Azzurri, con una copertura capillare dal mattino alla sera, tecnologia al top e un dream team d’eccezione. A partire dalla prima partita della Nazionale in programma sabato 15 giugno, alle 21: Italia-Albania.

Sky ospiti EURO 2024 – La squadra per gli Europei in Germania

Al dream team formato da Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti e Fernando Orsi, per questa avventura si aggiungono nuovi convocati d’onore: il numero 1 del Milan e della Nazionale femminile Laura Giuliani, il francese ex Udinese Thomas Heurtaux che sarà seconda voce in telecronaca e Angelo Ogbonna: il difensore sarà special guest in studio e porterà al commento la sua esperienza in azzurro e in Premier League.

Inoltre, torna anche chi la coppa l’ha sollevata a Wembley, Giorgio Chiellini, vero testimonial della competizione per Sky Sport: l’ex capitano azzurro sarà in collegamento da Los Angeles e accompagnerà il racconto per tutto la competizione, anche sui social, fino alla finale, dove sarà protagonista dello studio di Sky Sport allo stadio. La padrona di casa sarà Federica Masolin, che condurrà direttamente sul campo i pre e post partita dagli stadi tedeschi in occasione dei match dell’Italia.

Federica sarà anche in conduzione per la partita inaugurale tra Germania e Scozia, il 14 giugno: per l’occasione, lo studio si accenderà dallo stadio di Monaco di Baviera. Inoltre, Sky garantirà agli appassionati la possibilità di vivere pienamente l’avventura della Nazionale italiana grazie alla presenza fissa dei tre inviati al seguito della squadra di Spalletti: Giorgia Cenni, Marco Nosotti e Peppe Di Stefano, con il contributo speciale di Gianluca Di Marzio a supporto del nostro tridente azzurro, e di tutti gli inviati della squadra di Sky Sport.

Sky ospiti EURO 2024 – Caressa e Bergomi in telecronaca per l’Italia

Inoltre, dopo le lacrime di gioia di tre anni fa a Wembley, la coppia formata da Beppe Bergomi e Fabio Caressa continuerà a trasmettere le grandi emozioni europee: come da tradizione, saranno insieme per le telecronache dell’Italia, di nuovo in Germania 18 anni dopo la festa mondiale di Berlino 2006.

Sky permetterà agli appassionati di vivere ogni giorno al fianco della Nazionale Azzurra seguendo minuto per minuto l’avventura della squadra di Spalletti. L’Italia è nel Gruppo B, dove incontrerà l’Albania il 15 giugno a Dortmund, la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen e la Croazia il 24 giugno a Lipsia. Incontri che godranno di una copertura capillare, a partire dalle fasi di avvicinamento ai match: previsti collegamenti quotidiani con gli inviati dal ritiro di Iserlohn, aggiornamenti costanti sul torneo, interviste ai protagonisti, analisi e commenti pre e post gara.

Sky ospiti EURO 2024 – Tre studi per la Nazionale

Inoltre, durante l’intero arco della manifestazione, Sky potrà contare su ben tre studi, dove si alterneranno giorno dopo giorno conduttori, giornalisti, talent e ospiti chiave per presentare e analizzare, prima e dopo le sfide, tutti gli incontri della manifestazione:

il primo studio si accenderà dalla sede centrale di Milano ,

, il secondo sarà lo studio Home of adidas Football e troverà spazio nel cuore dell’evento a Berlino, a pochi passi dal Bundestag,

e troverà spazio nel cuore dell’evento a Berlino, a pochi passi dal Bundestag, in occasione delle partite dell’Italia lo studio Sky sarà situato direttamente all’interno dello stadio, a pochi metri dal campo e dalle tribune, per vivere insieme a tifosi e appassionati tutte le emozioni del match.

Oltre agli Azzurri, gli inviati di Sky Sport seguiranno costantemente anche l’avventura delle principali squadre Nazionali. In particolare, la copertura di Sky Sport 24 sarà continua, con un flusso ininterrotto di news e aggiornamenti live dai campi di allenamento e dalle sedi degli incontri. La giornata tipo di Sky Sport, per tutta la durata del torneo, inizierà alle 10 del mattino con la prima edizione dagli studi di Sky Sport 24, Guten Morgen Euro, lo spazio dedicato a tutte le news per rivivere il meglio della giornata precedente e presentare le partite in programma nelle ore successive.

Dalle 12.30 si continua con gli studi live da Berlino, dove dalle 13 è in diretta l’appuntamento con L’Europa è servita. In serata, dalle 18, sempre dalla Home of adidas Football, spazio agli approfondimenti dedicati ai match, anche con gli aggiornamenti di calciomercato. In conduzione si alterneranno Dario Nicolini, nella prima metà del torneo, e Marina Presello per il rush finale.

Le gare della fase a gironi si giocheranno alle 15, alle 18 e alle 21 e in queste occasioni Sara Benci, Leo Di Bello e Mario Giunta si alterneranno alla conduzione dei pre e post partita nel nuovo super studio dedicato agli Europei, in diverse fasce orarie: dalle 14 alle 15 con una rubrica fissa, EuroGoleador, condotta da Sara Benci; dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30 con Sky Euro Show. A seguire, dalle 23.30 alle 24.30, dal lunedì al venerdì, chiuderà la giornata l’appuntamento con Calciomercato – L’Originale. Sabato e domenica gli studi serali del fine settimana con Euroweekend, dalle 23.30 alle 24.30.

Sky ospiti EURO 2024 – Le produzioni originali della pay-tv

Non c’è Estate Italiana di Sky senza i racconti delle Produzioni Originali di Sky Sport. Grandi storie, personaggi indimenticabili in grado di scatenare ricordi ed emozioni, narratori coinvolgenti: sono gli ingredienti dei tre nuovi speciali a rotazione sui canali Sky Sport e disponibili anche on demand. Dal 14 giugno, Storie di Europei, un viaggio nella storia e nelle storie dei tornei continentali raccontate da Federico Buffa, in un percorso a ritroso nel secolo del calcio, dialogando con il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, per aprire la seconda stagione di Federico Buffa Talks.

All’interno della serie di interviste di Buffa Talks anche il centrocampista croato e dirigente sportivo Zvonimir Boban, protagonista del nuovo appuntamento in due puntate in onda il 21 e 28 giugno: racconti, ricordi ed emozioni sulla vita di uno dei grandi protagonisti del mondo del calcio, a dialogo con Federico Buffa e Federico Ferri. On demand anche il secondo speciale, Campioni 2021 Rewind – Speciale Mister Condò: storia di un trionfo: la straordinaria impresa degli Azzurri, sul campo e nel contesto unico in cui è stata realizzata.

Un racconto affidato a Paolo Condò, con la partecipazione di Roberto Mancini, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Luigi Donnarumma, Leonardo Spinazzola e Matteo Pessina. Nel terzo appuntamento, Giorgio Porrà racconta invece il CT Luciano Spalletti al decollo nell’Europeo tedesco nell’Uomo della Domenica – Discorso su due piedi: Luciano Spalletti, il maledetto toscano: vita e conquiste di un allenatore speciale, svelato nella sua dimensione più intima, che punta a completare in azzurro la sua rivoluzione.