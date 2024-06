Roma, l’ex AD Berardi vince la causa: chiedeva oltre 4 milioni ma riceverà solo 210mila euro

L’ex CEO della Roma, Pietro Berardi, ha vinto la causa che lo vedeva contrapposto al Tribunale del lavoro proprio con il club giallorosso. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nonostante la richiesta di 4 milioni di euro di risarcimento, Berardi riceverà però dal club “solamente” 210mila euro, pari a due mensilità del suo contratto da dirigente a seguito della causa mossa per il licenziamento il 17 aprile 2023.

All’epoca dei fatti, il club giallorosso aveva revocato a Pietro Berardi la carica di amministratore delegato e lo aveva licenziato per giusta causa interrompendo il contratto da dirigente del gruppo di controllo della Roma, due incarichi che aveva con due contratti distinti.

Contro il recesso dalla carica di amministratore delegato è stato promosso un arbitrato, mentre sul licenziamento si è espresso il Tribunale del lavoro stabilendo il risarcimento, respingendo poi le altre richieste di Berardi di ricevere le retribuzioni anche del successivo triennio per cui aveva una opzione, e la domanda di risarcimento danni reputazionali e professionali.