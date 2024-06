Teun Koopmeiners non potrà disputare l’Europeo con l’Olanda. Ieri il centrocampista dell’Atalanta ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso del riscaldamento, a pochi minuti dal fischio di inizio dell’amichevole contro l’Islanda. Al suo posto il CT Koeman ha schierato l’ex Bologna Schouten e rimandato negli spogliatoi l’ex capitano dell’AZ Alkmaar.

Le sensazioni che arrivavano già dal ritiro della Nazionale erano tutt’altro che positive. Il CT Koeman aveva ammesso nel post gara la propria preoccupazione: per Koopmeiners c’era infatti il rischio che l’affaticamento muscolare fosse in realtà una lesione. «Ho parlato con il ragazzo e mi sono confrontato con lo staff medico. Aspettiamo. Non ho sensazioni positive sul suo infortunio, ma incrociamo le dita», aveva detto Koeman.

Una notizia confermata dalla stessa Olanda, che ha annunciato l’impossibilità per il calciatore di prendere parte alla rassegna continentale. «Teun Koopmeiners salta EURO 2024. Il centrocampista non potrà partecipare dopo essersi infortunato durante il riscaldamento della partita contro l’Islanda ieri. Ti siamo vicini, Teun», la nota della Nazionale olandese.