Dybala imprenditore: entra nel CdA di Feel Good Plus, azienda nel mercato Athlete Management System

Feel Good Plus Srl, azienda italiana emergente nel mercato degli Athlete Management System (AMS) e creatrice del software Powerset, ha annunciato l’ingresso di Paulo Dybala come nuovo investitore e membro del Board aziendale.

Paulo Dybala, calciatore di fama mondiale, nonché campione del mondo in carica con l’Argentina, ha scelto di unirsi a Feel Good Plus riconoscendo in Powerset «un approccio innovativo alla gestione delle performance atletiche». Il software, già ampiamente utilizzato da club e federazioni internazionali, rappresenta un’opportunità significativa per supportare gli atleti del futuro.

«Voglio sostenere la ricerca e lo studio per garantire un approccio scientifico al supporto degli atleti. Credo che Powerset possa rappresentare il futuro nella gestione delle loro prestazioni, e sono entusiasta di far parte di un progetto tanto innovativo e ambizioso», ha dichiarato Dybala.

Powerset è una soluzione software basata su evidenze scientifiche, sviluppata da un team interdisciplinare di esperti in Medicina Sportiva, Scienza dello Sport e Data Science. Il sistema è progettato per integrare e analizzare complessi dati sulla salute fisica e le prestazioni degli atleti utilizzando modelli di intelligenza artificiale e machine learning.

Federico Genovesi, CEO di Powerset e a capo dei fisioterapisti del Manchester City, ha commentato: «Paulo è noto per i suoi straordinari successi sportivi, ottenuti grazie al suo talento, dedizione e straordinarie qualità. Sono certo che abbia scelto di sostenere Powerset non solo per il suo valore innovativo, ma anche per aiutare le future generazioni di sportivi a gestire il loro potenziale in modo efficiente. L’esperienza, l’entusiasmo e la passione di Paulo rappresentano un valore aggiunto significativo per la nostra azienda».

Powerset mira a diventare il sistema di riferimento nel mercato dei software di gestione degli atleti (AMS), grazie alle costanti attività di ricerca e sviluppo. L’ingresso di Paulo Dybala in società segna un passo importante verso il raggiungimento di questo obiettivo.