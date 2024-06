Da Donnarumma a Chiesa: gli stipendi dei giocatori dell’Italia a EURO 2024

Quanto guadagnano i calciatori dell’Italia impegnati a EURO 2024? La Nazionale di Luciano Spalletti è pronta a scendere in campo per difendere, in Germania, il titolo di Campione d’Europa conquistato nel 2021 a Wembley, in finale contro l’Inghilterra. Un compito non semplice, considerando rivali blasonate come Francia e Inghilterra, su tutte.

Toccherà ai top player caricarsi la squadra sulle spalle e provare intanto a superare il girone contro Spagna, Croazia e Albania. Dal numero uno del PSG Gianluigi Donnarumma, all’esterno della Juventus Federico Chiesa, passando per il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, sono tanti i calciatori di alto livello in grado di determinare le sorti degli Azzurri.

Stipendi Italia EURO 2024 – Tutti gli ingaggi dei 26 di spalletti

Ma quanto guadagnano i calciatori impegnati nella rassegna continentale? Chi percepisce l’ingaggio più alto nel club di appartenenza? Di seguito le classifiche per ruolo e in ordine di compenso, che tiene conto della cifra netta a stagione:

PORTIERI

Gianluigi Donnarumma (PSG) – 10 milioni di euro

Guglielmo Vicario (Tottenham) – 2,5 milioni di euro

Alex Meret (Napoli) – 2 milioni di euro

DIFENSORI

Alessandro Bastoni (Inter) – 5,5 milioni di euro

Federico Dimarco (Inter) – 3,5 milioni di euro (4 milioni di euro dal 2024/25)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – 3 milioni di euro

Matteo Darmian (Inter) – 2,5 milioni di euro

Gianluca Mancini (Roma) – 2 milioni di euro

Andrea Cambiaso (Juventus) – 1 milione di euro

Federico Gatti (Juventus) – 1 milione di euro

Riccardo Calafiori (Bologna) – 400mila euro

CENTROCAMPISTI

Nicolò Barella (Inter) – 4,5 milioni di euro

Jorginho (Arsenal) – 3,7 milioni di euro

Lorenzo Pellegrini (Roma) – 3,5 milioni di euro

Davide Frattesi (Inter) – 3 milioni di euro

Bryan Cristante (Roma) – 2,8 milioni di euro

Raoul Bellanova (Torino) – 1,2 milioni di euro

Nicolò Fagioli (Juventus) – 1 milione di euro

Alessandro Buongiorno (Torino) – 800mila euro

Michael Folorunsho (Hellas Verona) – 400mila euro

ATTACCANTI