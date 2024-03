Gli stipendi del PSG nel 2023/24: Mbappè stacca tutti, Skriniar in top 5

In estate il Paris Saint-Germain ha visto volare lontano due terzi del tridente delle meraviglie voluto da Nasser Al-Khelaifi per tentare l’assalto alla tanto agognata Champions League. Un doppio addio che si è consumato dopo aver visto la coppa dalle grandi orecchie approdare per la prima volta a Manchester, sponda City.

E’ così che è iniziata la rivoluzione parigina: via Lionel Messi, Neymar e Marco Verratti, tre pilastri della formazione parigina e dentro il nuovo corso di Luis Enrique con giovani di grande prospettiva. Tra questi c’è anche Warren Zaire-Emery, mentre il ruolo di grande stella indiscussa spetta a Kylian Mbappé, convinto a respingere le sirene del Real Madrid per un altro anno.

Stipendi PSG 2023 2024 – Il monte ingaggi lordo delle due stagioni precedenti

Cambio di paradigma che si è reso necessario per il PSG visto che nella stagione 2021/22 il club aveva un monte ingaggi lordo complessivo pari a 633,7 milioni di euro, secondo solo a quello del Barcellona (639,3 milioni). Secondo lo studio annuale di Football Benchmark, inoltre, nel 2021/22 i parigini sopportavano una spesa di 729 milioni. Nel 21/22, infine, il rapporto tra salari e fatturato è stato del 111%, sceso al 79% nel 22/23 a seguito delle partenze di alcuni grandi giocatori con stipendi importanti, come Angel Di Maria, approdato alla Juventus e ora tornato al Benfica.

Con gli addii dei già citati Messi, Neymar e Verratti, a cui si è aggiunto anche Sergio Ramos, il cammino intrapreso verso una diminuzione dei costi continuerà anche nel 2023/24, e con la partenza certa di Mbappé ci sarà anche nel 2024/25. Il talento francese, infatti, percepisce 72 milioni di euro lordi annui esclusi i bonus. Inoltre, il suo bonus ala firma di 180 milioni di euro è stata registrato nel bilancio 2021-2022 e ha generato all’epoca un disavanzo di 370 milioni di euro.

Stipendi PSG 2023 2024 – La top 10 dei calciatori per stipendio lordo mensile

Non sorprende quindi che Mbappé sia di gran lunga il calciatore della rosa attuale a disposizione di Luis Enrique. Il numero 10 della Francia ha uno stipendio lordo mensile che secondo il quotidiano francese L’Equipe è pari a 6 milioni di euro. La media della rosa si attesta sui 937.500 euro. Cifra clamorosamente innalzata dallo stipendio dell’attaccante cresciuto a Bondy. Di seguito i primi 10 calciatori del PSG in base allo stipendio lordo mensile percepito:

Kylian Mbappé – 6 milioni di euro; Ousmane Dembelé – 1,12 milioni; Marquinhos – 1,12 milioni; Lucas Hernandez – 1,11 milioni; Milan Skriniar – 1,11 milioni; Gianluigi Donnarumma – 849,5 mila; Marcos Asensio – 831 mila; Randal Kolo Muani – 750 mila; Achraf Hakimi – 738,5 mila; Nordi Mukiele – 700 mila

Non compare nella top 10 il già citato Zaire-Emery, che però potrebbe esserci una volta che firmerà il rinnovo del contratto. Infatti, le discussioni fra i suoi agenti e gli uomini di mercato del club sono già iniziate da settimane visto il suo ruolo centrale nel centrocampo di Luis Enrique, che gli è valsa la chiamata in nazionale e che lo vedrà protagonista, quasi sicuramente, della spedizione francese per EURO 2024. Al momento l’accordo che lega Zaire-Emery al PSG scade al 30 giugno 2025.

In classifica sono presenti ben tre vecchie conoscenze del calcio italiano. Il primo è il difensore Milan Skriniar, arrivato dall’Inter quest’anno, il quale si trova addirittura in top 5. Presenti anche il portiere italiano Gianluigi Donnarumma (sesto posto) e il laterale Achraf Hakimi (nono posto).