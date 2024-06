Dai diritti tv al ticketing: i ricavi della UEFA per EURO 2024

L’Italia campione in carica debutterà al Westfalenstadion di Dortmund sabato 15 giugno contro l’Albania. EURO 2024, invece, si aprirà ufficialmente il giorno prima con la sfida tra i padroni di casa della Germania e la Scozia, in programma a Monaco di Baviera.

Ricavi EURO 2024 – Quanto incassa la UEFA dall’evento

Dopo la Champions, gli Europei – scrive Il Sole 24 Ore – rappresentano la manifestazione più redditizia per la UEFA. Per EURO 2020 la Federcalcio europea aveva portato a casa 1,8 miliardi di ricavi derivanti da contratti tv e sponsorizzazioni, con utili per circa 600 milioni. Per l’edizione 2024, che torna ad essere concentrata in un solo paese, la UEFA stima entrate per 2,4 miliardi, con un risultato netto positivo per 1,7 miliardi.

I ricavi dai diritti di trasmissione saranno pari a 1,4 miliardi, le sponsorizzazioni e i proventi del settore commerciale saranno pari 0,6 miliardi. I partner ufficiali della manifestazione sono 13:

Adidas

Ali Express

Alipay+

Atos

Betano

com

BYD

Coca-Cola Zero

Hisense

Lidl

Engelbert Strauss

Visit Qatar

Vivo

L’incremento dei proventi rispetto all’edizione 2016, quando i ricavi furono di 1,9 miliardi, è quindi di circa il 25%. Il fatturato annuale della UEFA sfiorerà così i 7 miliardi di euro, considerando anche i 4,4 miliardi provenienti dai nuovi format delle competizioni per club al debutto da settembre, un livello record per l’organismo di governo del calcio europeo guidato da Alexander Ceferin.

Ricavi EURO 2024 – I premi per le Nazionali e i club

Il montepremi di EURO 2024 sarà di 331 milioni di euro, la stessa cifra di EURO 2020. Nel 2016 invece erano stati distribuiti alle nazionali ammesse alla competizione 301 milioni, mentre nell’edizione 2012 ospitata da Polonia e Ucraina erano stati messi in palio 196 milioni (QUI TUTTO IL DETTAGLIO DEI PREMI PER LE NAZIONALI A EURO 2024).

La UEFA ha stabilito anche un premio per i club che “prestano” i propri giocatori alle nazionali. In totale si tratta di una somma pari a 240 milioni per il quadriennio 20220-2024, 30 in più rispetto a quello precedente. Nello specifico per le partite di qualificazione alla fase finale e quelle della Nations League, vengono assegnati 100 milioni (3.659 euro a partita per ogni giocatore a referto), mentre per la fase finale sono riservati agli atleti delle 24 nazionali (e ai rispettivi club) 140 milioni.

Ricavi EURO 2024 – Il budget per il ticketing

Infine, sul fronte del ticketing, rispetto alle richieste di 30 milioni di tagliandi la UEFA ha messo a disposizione dei tifosi un totale di 2,7 milioni di biglietti, e a inizio maggio ha aperto la vendita per una ulteriore tranche di 100mila tagliandi. Il budget di Nyon prevede dalla voce ticketing ricavi per circa 300 milioni, cui si sommano 100 milioni collegati all’hospitality.