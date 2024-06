Inter, niente tournée in Cina: l'organizzatore risulta insolvente

Riabbracciare i giocatori dell’Inter in Cina, dopo la vittoria del 20° scudetto, era il sogno di Steven Zhang. E, come noto da alcune settimane, non avverrà.

Ma la notizia dell’ultima ora, come riporta il quotidiano spagnolo Relevo, la tournée cinese sembra essere a un passo dal naufragare del tutto. E l’escussione del pegno da parte di Oaktree che ha trasformato la proprietà nerazzurra da cinese a statunitense non ne è la causa diretta.

Infatti, la ragione per cui sembra che la formazione di Simone Inzaghi non tornerà in Cina, nella città di Chengdu, è che l’organizzatore della tournée cinese è insolvente e non avrebbe pagato nemmeno Atletico Madrid e Paris Saint-Germain, che avrebbero dovuto partecipare insieme all’Inter a una serie di eventi e gare amichevoli in Sol Levante.

Insomma, questa tournée in Cina sembra essere ormai passata di moda per l’Inter, che con l’addio di Zhang non vede più la necessità di spezzare così nettamente la preparazione per la stagione 2024/25, che si preannuncia già complicata da preparare per tutti gli allenatori visti gli impegni dei calciatori con le proprie nazionali, fra Europeo e Copa America.