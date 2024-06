Salernitana, Brera Holdings conclude la due diligence: restano però i dubbi di Iervolino

La Salernitana continua a essere nel mirino del fondo statunitense Brera Holdings. Ma l’affare potrebbe scontrarsi con le indecisioni dell’attuale proprietario Danilo Iervolino.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Iervolino, che in un primo momento era convinto di cedere il club, starebbe ritornando pian piano sui suoi passi. Ma intanto Brera Holdings ha concluso la due diligence sui conti della società campana. Fase necessaria della trattativa che non avrebbe riportato nessuna criticità.

Ora, nel calendario della trattativa sono previsti l’accordo di investimento (signign) ed eventualmente il closing, l’atto notarile di cessione delle quote. Fasi che Iervolino attende per valutare tutte le garanzie del pagamento rateale, ma come detto la volontà di cedere il club, molto forte dopo la delusione per la retrocessione inaspettata a inizio stagione, sta scemando con il corso delle settimane.

A testimoniarlo è la programmazione della società, gestita dall’amministratore delegato Maurizio Milan, che va avanti. Vicino l’accordo con il direttore sportivo Gianluca Petrachi, il mercato della Salernitana, soprattuto sul fronte cessioni continua nella sua marcia. Sarà un’estate dalle porte girevoli a Salerno, ormai abituata a cambi drastici per il parco calciatori. In attesa di capire se ci sarà un cambio anche nella proprietà. Quello che sembrava sicuro nelle scorse settimane, inizia però a vacillare.