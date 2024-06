EURO 2024, i convocati della Croazia per il torneo continentale

La Croazia si appresta ad affrontare EURO 2024 dopo aver conquistato il terzo posto al Mondiale 2022 giocato in Qatar.

Ancora una volta a guidare dalla panchina i croati ci sarà Zlatko Dalic, alla guida della nazionale dal 2017, conseguente i migliori risultati per la Croazia a livello internazionale. Citato già il terzo posto in Qatar, ha raggiunto la finale prima al Mondiale di Russia 2018, persa contro la Francia, e il secondo posto in Nations League nel 2023, vinta dalla Spagna.

Convocati Croazia EURO 2024 – Il girone delle Furie Rosse

La Croazia è stata inserita nel gruppo B, proprio quello dell’Italia. Insieme a queste due nello stesso raggruppamento sono presenti Albania e Spagna, che sarà proprio la prima avversaria delle Furie Rosse il 15 giugno prossimo.

Poi gli uomini di Dalic dovranno affrontare l’Albania e, per ultima l’Italia di Luciano Spalletti. La fase a gironi viene passata dalle prime due di ogni raggruppamento e anche dalle migliori quattro che terminano al terzo posto.

Convocati Croazia EURO 2024 – La lista dei 29 di Dalic

In attesa di consegnare la lista definitiva, che può contare fino a 26 elementi, il commissario tecnico croato Dalic ha scelto per il momento ben 35 calciatori, ma con già specificato le nove riserve, che entrerebbero nella lista definitiva per EURO 2024 solo qualora ci fosse un infortunio fra i primi 26. Ecco i giocatori scelti dal ct croato: