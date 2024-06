Watford, la famiglia Pozzo pronta a vendere il 10% del club ai tifosi

Il Watford sta cercando di vendere il 10% del club ai tifosi e ad altri investitori, per quello che sarebbe un caso più unico che raro di un grande club inglese pronto aprire l’azionariato ai propri sostenitori. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il club della famiglia Pozzo – proprietaria anche dell’Udinese in Serie A – ha collaborato con il fondo di investimento Republic per facilitare la vendita.

Nel 2022, Republic, con sede a New York, ha acquistato la piattaforma di crowdfunding londinese Seedrs, che ha raccolto fondi per piccole squadre tra cui AFC Wimbledon e Dorking Wanderers FC. Le società sportive hanno sporadicamente chiesto capitale ai tifosi, storicamente sotto forma di debito. Squadre come Bolton e Queens Park Rangers hanno ottenuto prestiti dai tifosi negli ultimi anni.

Permettere ai sostenitori di possedere quote di un club, sebbene una volta fosse comune, è diventato sempre più raro nel Regno Unito, a differenza di realtà come quella spagnola. Il Watford, un tempo club della Premier League, ha una valutazione di circa 175 milioni di sterline. Il club ha registrato un utile di 24 milioni di sterline nell’ultimo esercizio.

I tifosi non avranno diritti di voto con il loro investimento, ma riceveranno eventuali dividendi, un evento raro per i club calcistici. Il Watford è quasi completamente di proprietà della famiglia Pozzo, che possiede anche l’Udinese. La realtà italiana è stata tra i primi sostenitori del modello multi-proprietà, in cui i giocatori vengono spesso scambiati tra squadre dello stesso gruppo.

«Siamo sempre alla ricerca di modi per aiutare a far crescere il Watford e realizzare i nostri piani», ha dichiarato Scott Duxbury, presidente e amministratore delegato del Watford. Duxbury dice di essere determinato a riportare il club in Premier League, dove ha trascorso sei delle ultime dieci stagioni. Andrew Durgee, presidente di Republic, ha dichiarato che la vendita sarebbe la più grande offerta di equity digitale di azioni in un club di calcio inglese.