Inter, Cano: «Obiettivo assicurare la prosperità a lungo termine del club»

Alejandro Cano è stato scelto come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione dell’Inter nel corso dell’Assemblea degli azionisti che si è svolta nella giornata di oggi e che ha visto la nomina di Giuseppe Marotta come nuovo presidente del club.

Nel suo discorso davanti agli azionisti, Cano ha esordito presentandosi e definendosi come «rappresentante di Oaktree», il fondo statunitense che ha escusso il pegno posto sulle azioni dell’Inter nel 2021 quando concesse un prestito di 275 milioni di euro a Suning, non rimborsato entro la scadenza del 21 maggio scorso, quando con gli interessi il corrispettivo da restituire era salito a 395 milioni.

«Come sapete – ha continuato Cano –, da pochi giorni Oaktree è proprietario di questo prestigioso Club. Siamo pienamente consapevoli della responsabilità che questo comporta nei confronti dell’Inter e della sua comunità. Il nostro obiettivo è quello di assicurare la prosperità a lungo termine della Società, puntando su una gestione operativa e finanziaria stabile e su una crescita sostenibile. In tal senso, gli ultimi anni di grandi vittorie ci forniscono una solida base. Quest’assemblea è il punto di partenza di un programma di lavoro nuovo».

Sul management, che è stato confermato e che vedrà Marotta ricoprire ancora il ruolo di amministratore delegato: «Abbiamo grande fiducia nel gruppo dirigente del Club e le nomine di oggi lo confermeranno pienamente. Per questo motivo, a nome di Oaktree e di tutto il gruppo dirigente della Società, vi ringrazio per la vostra presenza in questa assemblea e vi presento il nuovo Presidente dell’Inter: Giuseppe Marotta».