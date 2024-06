Nazionali, amichevoli con vista su EURO 2024: 18 sfide in diretta

Gli Europei 2024 si avvicinano sempre di più con la partita inaugurale, fra Germania e Scozia, in programma per il 14 giugno. Il giorno dopo sarà la volta dell’Italia che esordirà contro l’Albania con il compito di difendere il titolo continentale vinto tre anni fa a Wembley.

Così come per tutti gli altri commissari tecnici, anche per Luciano Spalletti queste due ultime amichevoli sono le ultime possibilità per sciogliere i dubbi su quali giocatori portare con sé in Germania. Gli Azzurri fin qui selezionati dall’ex tecnico del Napoli sono 30 e dovranno diventare 26 poco prima dell’inizio della rassegna continentale.

Amichevoli nazionali in tv – Gli azzurri di Luciano Spalletti

La Nazionale è attesa da due test importanti contro Turchia, anche lei qualificata agli Europei, e la Bosnia Erzegovina, che ha però fallito il proprio tentativo di qualificarsi. Contro la selezione guidata da Vincenzo Montella, con cui gli Azzurri fecero il loro esordio a EURO 2020, il fischio di inizio sarà martedì 4 giugno alle ore 21.00 a Bologna. Stesso orario della sfida contro la Bosnia in programma per domenica 9 giugno a Empoli. Ecco la programmazione televisiva:

Italia-Turchia , martedì 4 giugno 2024 ore 22.00 – Rai 1

, martedì 4 giugno 2024 ore 22.00 – Italia-Bosnia, domenica 9 giugno 2024, ore 21.00 – Rai 1

Amichevoli nazionali in tv – Amichevoli fra Sky e Canale 20

A scendere in campo ovviamente non sarà solamente la Nazionale azzurra, visto che ci sono anche altre moltissime amichevoli, alcune di grande prestigio, ma tutte con un occhio di riguardo verso EURO 2024. Qui la programmazione televisiva sia sulla pay tv Sky (compreso il proprio servizio streaming NOW) sia in chiaro sul Canale 20 di Mediaset:

MARTEDÌ 4 GIUGNO Ore 20.45

Portogallo-Finlandia , Sky Sport Uno e in streaming su NOW

, Sky Sport Uno e in streaming su NOW Austria-Serbia, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Ore 24 – differita

Italia-Turchia, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO Ore 21

Francia-Lussemburgo, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Ore 21.30

Spagna-Andorra, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GIOVEDÌ 6 GIUGNO Ore 20.45

Olanda-Canada, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

VENERDÌ 7 GIUGNO Ore 20.45

Inghilterra-Islanda , Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW Germania-Grecia , Sky Sport 251 e in streaming su NOW. In chiaro su Canale 20

, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. In chiaro su Polonia-Ucraina, Sky Sport 252 e in streaming

SABATO 8 GIUGNO Ore 15

Slovenia-Bulgaria, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Ore 18.45

Portogallo-Croazia, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Ore 21.30

Spagna-Irlanda del Nord, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

DOMENICA 9 GIUGNO Ore 21.15

Francia-Canada, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Ore 24.15

Italia-Bosnia Erzegovina, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

LUNEDÌ 10 GIUGNO Ore 20.45

Olanda-Islanda , Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e in streaming su NOW Polonia-Turchia, Sky Sport Max e in streaming su NOW

MARTEDÌ 11 GIUGNO Ore 18.00

Moldova-Ucraina, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Ore 20.45