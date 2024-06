Serie C, giallo Ancona sull’iscrizione: Milan in attesa per l’Under 23

Alle 23.59 di martedì 4 giugno è scaduto il termine per il completamento di tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione al campionato di Serie C 2024/25. Stavolta tutto sereno in Serie B, con due soli club che hanno dovuto indicare stadi alternativi in attesa dei lavori nei loro impianti: il Mantova ha scelto Cesena, la Juve Stabia invece Piacenza.

La situazione sembrava rosea anche in C, categoria che negli ultimi anni ha avuto sempre meno problematiche da questo punto di vista, ma – scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna – c’è stato un giallo finale legato all’Ancona, che ora rischia.

Serie C squadre iscritte – Problemi sul pagamento degli stipendi

Tutta la documentazione è stata depositata entro il termine, ma i pagamenti degli stipendi fino ad aprile compreso (termine ovviamente valido per tutti: chi non paga maggio e giugno entro la scadenza avrà una penalizzazione nel prossimo campionato) sarebbero stati fatti solo attorno alle 23.30. In totale erano circa 425mila euro, e a questo punto bisogna vedere se la valuta sarà corretta o no. Tutto dopo una giornata convulsa che ha fatto salire la tensione in città.

Il sindaco ha cercato invano il proprietario malese Tony Tiong e si è mosso per risolvere il problema, è stato interpellato l’ex proprietario Canili, i tifosi si sono radunati sotto la sede dove c’erano la manager Nocelli e il tecnico Boscaglia. Prima di mezzanotte la notizia dei pagamenti: ora bisogna aspettare il parere della Covisoc, atteso tra una settimana.

Anche gli altri 59 club hanno presentato la domanda d’iscrizione. Se dovessero esserci delle bocciature scatterà l’esclusione. Ma a parte quello dell’Ancona non sono suonati particolari allarmi. Va detto che essendo state presentate tutte le domande non ci saranno riammissioni, previste solo in caso di rinuncia volontaria.

Se invece una di queste domande sarà bocciata, si apriranno le porte per i ripescaggi: l’Ancona potrebbe dare il via libera al progetto del Milan per la seconda squadra. Se i club bocciati saranno due il secondo posto andrebbe a una retrocessa. Infine, se ci fosse addirittura un terzo posto, quest’ultimo andrà a una vincente dei playoff di Serie D: ma per tutto questo bisognerà attendere la Covisoc.