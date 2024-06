Il Real vince e incassa: la 15ª Champions vale il record di ricavi UEFA

La quindicesima è del Real Madrid e vale anche un record a livello economico. I Blancos hanno conquistato la loro quindicesima Champions League della storia, battendo in finale per 2-0 il Borussia Dortmund a Wembley grazie alle reti di Carvajal e Vinicius. Ottenendo anche il massimo incasso mai ottenuto da un club in una singola stagione in termini di ricavi dalla UEFA.

Nella stagione 2023/24 infatti il Real Madrid ha incassato circa 137,4 milioni di euro di premi UEFA dalla Champions League. Numeri particolarmente elevati, considerando ad esempio che tratta di una cifra da sola più alta del fatturato di undici club di Serie A nella stagione 2022/23.

Questa la suddivisione dei ricavi UEFA per il Real Madrid nel 2023/24:

Partecipazione: 15,6 milioni di euro;

Risultati: 71 milioni di euro;

Ranking: 36,4 milioni di euro;

Market Pool: 14,4 milioni di euro;

TOTALE: 137,4 MILIONI DI EURO.

Si tratta, come detto, di un record: mai nessuno aveva toccato ricavi così alti in una singola stagione. I Blancos infatti hanno superato i 134,9 milioni di euro della stagione 2022/23 incassati dal Manchester City, mentre sul podio c’è un’altra annata vincente per il Real Madrid, il 2021/22, quando incassò 133,7 milioni alzando il trofeo.

Nella top 10 trovano spazio non solo club che hanno alzato il trofeo, tuttavia. Nella classifica troviamo ad esempio il PSG nel 2019/20, capace di incassare più del Bayern Monaco che conquistò la Champions battendo in finale proprio i parigini, con 126,8 milioni di ricavi per il club francese e 15,5 per i tedeschi.

Lo stesso PSG nel 2023/24 è stato il secondo club per incassi (circa 121,2 milioni), più che Chelsea che vinse la coppa nel 2020/21. Nella graduatoria ci sono anche altre tre società che non hanno vinto la Champions: Liverpool 2021/22 (battuto in finale dal Real Madrid), Borussia Dortmund 2023/24 (anch’esso sconfitto dai Blancos) e Bayern Monaco 2023/24, eliminato in semifinale.